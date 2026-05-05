Ramos Arizpe impulsa diversificación económica ante desafíos laborales

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    Ramos Arizpe impulsa diversificación económica ante desafíos laborales
    El gobierno municipal trabaja para atraer inversiones extranjeras, informó Tomás Gutiérrez. CORTESÍA

El Alcalde señaló que se busca reducir la dependencia del sector automotriz tradicional

RAMOS ARIZPE, COAH.- El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, informó que el municipio implementará estrategias de diversificación económica para enfrentar la inestabilidad laboral derivada de factores externos. Durante marzo, Coahuila registró variaciones en el desempleo, lo que impactó a la región debido a cambios operativos en diversas empresas locales.

“Sí nos ha estado pegando en algunos tipos de empresas que han modificado sus formas de trabajar debido a los aranceles que se han impuesto en otros países”, reconoció el mandatario municipal.

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Ante este panorama, el gobierno local busca atraer inversiones que no dependan exclusivamente del sector automotriz tradicional.

Gutiérrez Merino destacó que se encuentran en pláticas para concretar la llegada de empresas internacionales. “Estamos tratando de generar otro tipo de ingresos, otras expectativas para algunas empresas, para que puedan traer otro tipo de empleos, como empresas alemanas”, señaló.

Además del sector industrial, el alcalde subrayó que el turismo y la industria del vino serán pilares de la nueva agenda económica. “Vamos a impulsar también el tema de los vinos que hay en Ramos Arizpe, lo cual podría detonar una vocación turística, además de lo relacionado con el Mundial”, explicó.

Respecto a la industria ya establecida, el munícipe reveló que existen planes de expansión importantes, citando una reciente reunión con directivos de Stellantis. “Van a ampliar una gama de motores donde podrían contratar más empleados, y desde el gobierno estamos tratando de apoyar este crecimiento”, afirmó Gutiérrez Merino.

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PROCESO ELECTORAL

En el ámbito político, el alcalde aseguró que el Cabildo mantiene un ambiente de civilidad pese al proceso electoral vigente. Al respecto, mencionó: “Varios compañeros del Cabildo participaron en estas elecciones, así que no tiene por qué ser una elección problemática ni de confrontación”.

Finalmente, el edil confió en que la unidad de los funcionarios permitirá mantener el ritmo de crecimiento del municipio. “Son personas que quieren a Ramos Arizpe y cuya principal función es mantenerlo en buen estado y en condiciones adecuadas para que siga creciendo”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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