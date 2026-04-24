Ramos Arizpe impulsa propuestas infantiles y avanza en obras viales

Gutiérrez Merino señaló que estas iniciativas, de gran valor, se pondrán en marcha pronto. Entre ellas destaca la ampliación de programas de la Pronnif en las escuelas, a través de convenios con universidades para brindar asesoría legal y formación en valores.

El alcalde de Ramos Arizpe, Tomás Gutiérrez Merino, destacó los resultados de la reciente jornada de participación infantil, donde 180 alumnos de 29 escuelas presentaron propuestas para mejorar el municipio, enfocándose en el rescate de tradiciones y la atención social.

“A partir de ahorita le estaba comentando a los directores de la Pronnif que nos juntemos con la universidad para que nos manden abogados, jóvenes que vayan a hacer su servicio social y los capacitemos”, explicó el edil sobre este proyecto educativo.

AVANCE EN OBRAS DE PAVIMENTACIÓN EN ZONAS HABITACIONALES

En el ámbito de infraestructura, el mandatario informó que las obras en el sector habitacional están por concluir. A pesar de las molestias temporales por el polvo en los caminos de terracería, aseguró que los trabajos de pavimentación estarán listos en una semana.

“El problema es que hicimos un camino de terracería y a muchos vecinos no les gusta que se les ensucie el carro. Vamos a batallar una semana, pero en una semana va a estar listo y van a disfrutar de estas acciones”, detalló.

El alcalde enfatizó que se mantiene un diálogo constante con los colonos. Incluso mencionó que, ante la posible negativa de algunos sectores, la inversión se redirigiría a otras colonias que han solicitado las mejoras, aunque los vecinos finalmente aceptaron continuar con el plan.

Asimismo, anunció un megaproyecto de infraestructura: la licitación de un puente con una inversión aproximada de 450 a 500 millones de pesos. Esta obra, que durará cerca de un año, contará con más de 100 trabajadores y requerirá la comprensión de la ciudadanía.

“Hay que tener comprensión de que todas las mejoras causan problemas en las carreteras, pero son mejoras. Se hacen con la finalidad de ayudar a un sector de la población que saldrá beneficiado”, manifestó Gutiérrez Merino sobre el impacto vial.

Por otro lado, el alcalde confirmó que, para el segundo semestre del año, se activará un programa de rehabilitación de caminos rurales. El objetivo es facilitar el traslado de personas enfermas y reducir los tiempos de respuesta en situaciones de emergencia.