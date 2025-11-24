Ramos Arizpe: Intensifican supervisión y reparación de luminarias en toda la ciudad

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que las brigadas de Alumbrado Público continúan realizando, de manera permanente, trabajos de supervisión, reparación y sustitución de luminarias en distintos sectores de la ciudad y del área rural.

Estas acciones forman parte del programa de Embellecimiento Urbano y del servicio continuo que se brinda los 365 días del año para garantizar vialidades y espacios públicos seguros.

Durante los últimos días, las cuadrillas municipales efectuaron diversas intervenciones derivadas tanto de reportes ciudadanos como de recorridos de supervisión.

En la colonia Manantiales, sobre la calle Río Tíber, se revisó una luminaria y se restableció su funcionamiento; mientras que en el Puente Los Pinos, ubicado en la autopista Monterrey–Saltillo, se realizó el ajuste del cableado en el circuito de salida del contacto, lo que permitió restituir la iluminación del área.