Ramos Arizpe: Intensifican supervisión y reparación de luminarias en toda la ciudad

Coahuila
/ 24 noviembre 2025
    Ramos Arizpe: Intensifican supervisión y reparación de luminarias en toda la ciudad
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que una buena iluminación mejora la seguridad, previene riesgos y eleva la calidad de vida. FOTO: CORTESÍA

Las acciones forman parte del programa de Embellecimiento Urbano y del servicio continuo que opera los 365 días del año

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe informó que las brigadas de Alumbrado Público continúan realizando, de manera permanente, trabajos de supervisión, reparación y sustitución de luminarias en distintos sectores de la ciudad y del área rural.

Estas acciones forman parte del programa de Embellecimiento Urbano y del servicio continuo que se brinda los 365 días del año para garantizar vialidades y espacios públicos seguros.

Durante los últimos días, las cuadrillas municipales efectuaron diversas intervenciones derivadas tanto de reportes ciudadanos como de recorridos de supervisión.

En la colonia Manantiales, sobre la calle Río Tíber, se revisó una luminaria y se restableció su funcionamiento; mientras que en el Puente Los Pinos, ubicado en la autopista Monterrey–Saltillo, se realizó el ajuste del cableado en el circuito de salida del contacto, lo que permitió restituir la iluminación del área.

$!Las brigadas realizan supervisión, reparación y sustitución de luminarias según reportes ciudadanos y recorridos municipales.
Las brigadas realizan supervisión, reparación y sustitución de luminarias según reportes ciudadanos y recorridos municipales. FOTO: CORTESÍA

En la colonia Analco, específicamente en las calles Moctezuma y Cuicuilco, se instaló una luminaria de 60 watts, y en el tramo del Hotel One, sobre la autopista Saltillo–Monterrey, se sustituyó un fusible tipo listón de 10 amperes. De igual forma, en el bulevar Manuel Acuña, a la altura de la Plaza del Águila, se reemplazó un foco LED de 100 watts.

En el ejido Mesita de León se realizó una intervención más amplia, que incluyó la instalación de nueve luminarias de 60 watts y cinco fotoceldas de 220 volts para mejorar las condiciones de iluminación en esta zona rural.

Además, en el túnel de acceso a Ramos Arizpe, sobre la autopista Monterrey–Saltillo, se reconectó una línea dañada por actos vandálicos, restableciendo por completo un tramo que se encontraba apagado.

$!El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene de forma permanente los trabajos de alumbrado público en la ciudad y el área rural.
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe mantiene de forma permanente los trabajos de alumbrado público en la ciudad y el área rural. FOTO: CORTESÍA

Las brigadas también atendieron la colonia Cactus, en las calles Tasajillo y Tomillo, donde se reparó un circuito y se restableció el funcionamiento de varias luminarias que habían dejado de operar simultáneamente.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó que estas labores reflejan el trabajo cotidiano del municipio para mantener una ciudad segura y funcional.

“Una ciudad bien iluminada brinda tranquilidad, previene riesgos y mejora la calidad de vida. Por eso nuestro compromiso es mantener este servicio activo todos los días del año, atendiendo reportes, supervisando rutas y ampliando la cobertura donde más se necesita”, afirmó el Edil.

El Gobierno Municipal reiteró que el programa de mantenimiento seguirá activo de manera permanente, por lo que invitó a la ciudadanía a continuar reportando fallas para agilizar la atención en colonias, vialidades y comunidades rurales.

