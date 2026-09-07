Ramos Arizpe lleva mejoras a cerca de 65 planteles educativos

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    Ramos Arizpe lleva mejoras a cerca de 65 planteles educativos
    Las comunidades educativas deciden en qué utilizar los recursos, de acuerdo con las necesidades de cada plantel. CORTESÍA

El objetivo es atender a todas las escuelas públicas del municipio, desde preescolar hasta universidad.

RAMOS ARIZPE, COAH.- Cerca de 65 planteles educativos de Ramos Arizpe han recibido apoyos mediante el programa “En Tu Escuela Tú Eliges”, estrategia del Gobierno Municipal que permite a las comunidades escolares definir las mejoras y equipamiento que requieren.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino informó que el programa registra un avance de entre 60 y 70 por ciento y señaló que se busca atender a las instituciones públicas del municipio, desde preescolar hasta universidad, antes de concluir la actual administración.

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“Hasta el momento se registra un avance estimado de entre 60 y 70 por ciento en el programa ‘En Tu Escuela Tú Eliges’, donde son las propias comunidades educativas las que determinan, de acuerdo con sus necesidades particulares, en qué equipamiento o mejoras debe aplicarse el recurso destinado por el Municipio”, señaló el alcalde.

Explicó que los recursos se destinan de acuerdo con las necesidades planteadas por directivos, docentes y padres de familia de cada plantel.

Entre los apoyos otorgados se encuentran minisplits, pintarrones, equipos de sonido, dispensadores de agua, herramientas, materiales y otros insumos para mejorar las condiciones de las escuelas.

$!Municipio de Ramos Arizpe refuerza atención a escuelas públicas.
Municipio de Ramos Arizpe refuerza atención a escuelas públicas. CORTESÍA

Como parte de las acciones, Gutiérrez Merino y José María Morales Padilla, Administrador Fiscal General del Estado, encabezaron la entrega de útiles escolares en la Escuela Primaria México, ubicada en la colonia Santa Fe.

El alcalde señaló que el programa cuenta también con el respaldo del Gobierno del Estado de Coahuila, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, para ampliar la cobertura de los apoyos dirigidos a la comunidad educativa.

Morales Padilla destacó la coordinación entre el Estado y el Municipio para atender las necesidades de las escuelas de Ramos Arizpe y generar mejores condiciones para estudiantes y sus familias.

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“Cuando Estado y Municipio trabajamos en el mismo sentido, los resultados se multiplican. Existe una coordinación permanente con el alcalde Tomás Gutiérrez que permite que lleguen más beneficios para nuestros estudiantes y sus familias”, expresó.

En el evento también estuvieron José Humberto García Zertuche, secretario de Desarrollo Social; Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación, y Mónica Merino Sánchez, directora de Educación.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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