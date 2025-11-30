Ramos Arizpe reduce delitos y fortalece seguridad con coordinación

El trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe que dirige Tomás Gutiérrez Merino, y el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, las corporaciones federales ha permitido reducir de manera importante las faltas administrativas y los delitos del fuero común, generando un entorno cada vez más seguro y tranquilo para las familias del municipio.

Durante 2025, los delitos de alto impacto registraron disminuciones significativas, entre ellas: Robo a casa habitación (-60%), robo de vehículo automotor (-62%) y homicidio doloso (-60%).

Además, no se registraron feminicidios en todo el año, un avance que refleja el fortalecimiento de acciones enfocadas en garantizar espacios seguros para mujeres, niñas y adolescentes.

En línea con la política de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino refrendó su compromiso de mantener una coordinación permanente entre el Gobierno Municipal, el Estado, la Fiscalía General de Coahuila y las corporaciones federales para proteger a las familias y consolidar la paz social en Ramos Arizpe.