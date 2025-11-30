Ramos Arizpe reduce delitos y fortalece seguridad con coordinación

Coahuila
/ 30 noviembre 2025
    Ramos Arizpe reduce delitos y fortalece seguridad con coordinación
    Se realizaron recorridos conjuntos entre Policía Municipal, Policía del Estado y Marina en colonias, escuelas y zonas concurridas. FOTO: CORTESÍA

La disminución es resultado del trabajo coordinado entre el Gobierno Estatal, el Gobierno Municipal y corporaciones federales, afirma el Alcalde

El trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe que dirige Tomás Gutiérrez Merino, y el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, las corporaciones federales ha permitido reducir de manera importante las faltas administrativas y los delitos del fuero común, generando un entorno cada vez más seguro y tranquilo para las familias del municipio.

Durante 2025, los delitos de alto impacto registraron disminuciones significativas, entre ellas: Robo a casa habitación (-60%), robo de vehículo automotor (-62%) y homicidio doloso (-60%).

Además, no se registraron feminicidios en todo el año, un avance que refleja el fortalecimiento de acciones enfocadas en garantizar espacios seguros para mujeres, niñas y adolescentes.

En línea con la política de seguridad impulsada por el gobernador Manolo Jiménez, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino refrendó su compromiso de mantener una coordinación permanente entre el Gobierno Municipal, el Estado, la Fiscalía General de Coahuila y las corporaciones federales para proteger a las familias y consolidar la paz social en Ramos Arizpe.

$!El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reafirmó el compromiso de mantener coordinación permanente
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino reafirmó el compromiso de mantener coordinación permanente FOTO: CORTESÍA

Como parte de esta estrategia, la semana pasada se realizaron recorridos conjuntos entre la Policía Municipal, la Policía del Estado y elementos de la Secretaría de Marina. Estas intervenciones abarcaron diversas colonias, planteles educativos y zonas de alta afluencia, reforzando la presencia institucional y el trabajo preventivo en beneficio de niñas, niños y familias.

El alcalde destacó que la coordinación operativa es clave para mantener los avances.

“Cuando las corporaciones salen juntas a las calles, a las colonias y a las escuelas, la gente lo nota. La coordinación no se queda en el escritorio; se vive en territorio y ahí es donde más cuenta”, señaló.

Con estas acciones, Ramos Arizpe continúa consolidándose como uno de los municipios con mejores resultados en materia de seguridad en la región.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

