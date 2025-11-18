Obra en Los Pastores fortalece la movilidad regional: Alcalde de Ramos Arizpe
La nueva vialidad fortalecerá la conectividad con Arteaga y Saltillo
El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reconoció la entrega de la Prolongación del Bulevar Los Pastores, inaugurada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al considerarla una obra estratégica que elevará la movilidad, la seguridad vial y la competitividad de toda la Región Sureste.
La nueva infraestructura contempla un paso a desnivel, dos cuerpos de vialidad de 10 metros para cuatro carriles, además de señalamiento, alumbrado, guarniciones, banquetas, reforestación, pavimentos y obras de drenaje.
Este proyecto mejora de manera sustancial la conectividad entre Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, particularmente en uno de los corredores industriales más dinámicos del país, por donde diariamente circulan miles de trabajadores y transportes de carga ligados al desarrollo manufacturero de la zona.
El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó el beneficio directo que tendrá la obra en la vida cotidiana de las familias ramosarizpenses.
“Es una inversión que nos va a dar mucho movimiento, esta vialidad es sumamente importante, divide a Arteaga, Ramos Arizpe y a Saltillo”, señaló.
“Las personas que utilizamos esta vía, en una de las zonas industriales más importantes del país, pasaremos menos tiempo en el tráfico y más en casa, con nuestras familias. Causará menos accidentes y habrá menos tráfico”, añadió el edil.
El Gobierno Municipal subrayó que obras como ésta, impulsadas por el Gobierno del Estado, fortalecen la infraestructura urbana, mejoran la calidad de vida y consolidan a Ramos Arizpe como un municipio atractivo para la inversión y el desarrollo industrial.
Asimismo, reiteró su reconocimiento al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su compromiso con la movilidad, la planeación metropolitana y el crecimiento ordenado de la Región Sureste.