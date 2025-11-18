Obra en Los Pastores fortalece la movilidad regional: Alcalde de Ramos Arizpe

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reconoció la entrega de la Prolongación del Bulevar Los Pastores, inaugurada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al considerarla una obra estratégica que elevará la movilidad, la seguridad vial y la competitividad de toda la Región Sureste.

La nueva infraestructura contempla un paso a desnivel, dos cuerpos de vialidad de 10 metros para cuatro carriles, además de señalamiento, alumbrado, guarniciones, banquetas, reforestación, pavimentos y obras de drenaje.

Este proyecto mejora de manera sustancial la conectividad entre Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, particularmente en uno de los corredores industriales más dinámicos del país, por donde diariamente circulan miles de trabajadores y transportes de carga ligados al desarrollo manufacturero de la zona.