Obra en Los Pastores fortalece la movilidad regional: Alcalde de Ramos Arizpe

Coahuila
/ 18 noviembre 2025
    Obra en Los Pastores fortalece la movilidad regional: Alcalde de Ramos Arizpe
    La infraestructura beneficiará a miles de trabajadores y familias que utilizan esta vía diariamente, afirma Tomás Gutiérrez. FOTO: OMAR SAUCEDO

La nueva vialidad fortalecerá la conectividad con Arteaga y Saltillo

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe reconoció la entrega de la Prolongación del Bulevar Los Pastores, inaugurada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, al considerarla una obra estratégica que elevará la movilidad, la seguridad vial y la competitividad de toda la Región Sureste.

La nueva infraestructura contempla un paso a desnivel, dos cuerpos de vialidad de 10 metros para cuatro carriles, además de señalamiento, alumbrado, guarniciones, banquetas, reforestación, pavimentos y obras de drenaje.

Este proyecto mejora de manera sustancial la conectividad entre Arteaga, Saltillo y Ramos Arizpe, particularmente en uno de los corredores industriales más dinámicos del país, por donde diariamente circulan miles de trabajadores y transportes de carga ligados al desarrollo manufacturero de la zona.

$!La zona intervenida forma parte de uno de los corredores industriales más dinámicos del país.
La zona intervenida forma parte de uno de los corredores industriales más dinámicos del país. FOTO: OMAR SAUCEDO

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó el beneficio directo que tendrá la obra en la vida cotidiana de las familias ramosarizpenses.

“Es una inversión que nos va a dar mucho movimiento, esta vialidad es sumamente importante, divide a Arteaga, Ramos Arizpe y a Saltillo”, señaló.

$!Obra estatal impulsa competitividad y mejora la calidad de vida en la zona metropolitana, coincidieron los alcaldes.
Obra estatal impulsa competitividad y mejora la calidad de vida en la zona metropolitana, coincidieron los alcaldes. FOTO: OMAR SAUCEDO

“Las personas que utilizamos esta vía, en una de las zonas industriales más importantes del país, pasaremos menos tiempo en el tráfico y más en casa, con nuestras familias. Causará menos accidentes y habrá menos tráfico”, añadió el edil.

El Gobierno Municipal subrayó que obras como ésta, impulsadas por el Gobierno del Estado, fortalecen la infraestructura urbana, mejoran la calidad de vida y consolidan a Ramos Arizpe como un municipio atractivo para la inversión y el desarrollo industrial.

Asimismo, reiteró su reconocimiento al gobernador Manolo Jiménez Salinas por su compromiso con la movilidad, la planeación metropolitana y el crecimiento ordenado de la Región Sureste.

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

