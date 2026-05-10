Ramos Arizpe rendirá homenaje póstumo a Eulalio Gutiérrez Ortiz por su legado histórico

Esta distinción reconoce su aportación histórica y su legado en la vida pública y política del país.

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco del 46 aniversario de la elevación de Ramos Arizpe a la categoría de ciudad, el Ayuntamiento realizarán un homenaje póstumo a Eulalio Gutiérrez Ortiz mediante la entrega de la Presea “Lic. Miguel Ramos Arizpe” en la categoría Post Mortem.

Gutiérrez Ortiz, originario de Santo Domingo, comunidad emblemática de Ramos Arizpe, es recordado como una de las figuras de Coahuila con mayor relevancia en la historia nacional durante el periodo de la Revolución Mexicana.

Es distinguido por su liderazgo, el servicio público y la participación activa en uno de los episodios más trascendentales de México.

A lo largo de su vida, Eulalio Gutiérrez ocupó diversos cargos públicos, entre ellos Alcalde y Gobernador, hasta asumir en 1914 la Presidencia de la República en un contexto decisivo para la reconstrucción política de la nación.

“El nombre de Eulalio Gutiérrez Ortiz permanece en la memoria colectiva y su legado continúa presente en el rumbo de nuestra tierra; por ello, Ramos Arizpe honra a quienes contribuyeron a forjar su identidad”, destacó el Ayuntamiento al anunciar esta distinción.

Mediante este reconocimiento, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe refrenda su compromiso de honrar a mujeres, hombres e instituciones cuya trayectoria permanece estrechamente vinculada al crecimiento, la identidad y la memoria histórica de la ciudad.