Ramos Arizpe rendirá homenaje póstumo a Eulalio Gutiérrez Ortiz por su legado histórico

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    Ramos Arizpe rendirá homenaje póstumo a Eulalio Gutiérrez Ortiz por su legado histórico
    Eulalio Gutiérrez Ortiz era originario de la comunidad de Santo Domingo, en Ramos Arizpe. CORTESÍA

Es considerado una de las figuras coahuilenses más relevantes

RAMOS ARIZPE, COAH.- En el marco del 46 aniversario de la elevación de Ramos Arizpe a la categoría de ciudad, el Ayuntamiento realizarán un homenaje póstumo a Eulalio Gutiérrez Ortiz mediante la entrega de la Presea “Lic. Miguel Ramos Arizpe” en la categoría Post Mortem.

Esta distinción reconoce su aportación histórica y su legado en la vida pública y política del país.

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Gutiérrez Ortiz, originario de Santo Domingo, comunidad emblemática de Ramos Arizpe, es recordado como una de las figuras de Coahuila con mayor relevancia en la historia nacional durante el periodo de la Revolución Mexicana.

Es distinguido por su liderazgo, el servicio público y la participación activa en uno de los episodios más trascendentales de México.

A lo largo de su vida, Eulalio Gutiérrez ocupó diversos cargos públicos, entre ellos Alcalde y Gobernador, hasta asumir en 1914 la Presidencia de la República en un contexto decisivo para la reconstrucción política de la nación.

“El nombre de Eulalio Gutiérrez Ortiz permanece en la memoria colectiva y su legado continúa presente en el rumbo de nuestra tierra; por ello, Ramos Arizpe honra a quienes contribuyeron a forjar su identidad”, destacó el Ayuntamiento al anunciar esta distinción.

Mediante este reconocimiento, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe refrenda su compromiso de honrar a mujeres, hombres e instituciones cuya trayectoria permanece estrechamente vinculada al crecimiento, la identidad y la memoria histórica de la ciudad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/esfuerzo-de-generaciones-impulsa-el-desarrollo-de-ramos-arizpe-a-46-anos-de-su-elevacion-KB20568266

La Sesión Solemne de Cabildo y la ceremonia de entrega de la Presea “Lic. Miguel Ramos Arizpe” se llevarán a cabo el próximo miércoles 13 de mayo a las 18:00 horas en el Teatro de la Ciudad “Gral. Eulalio Gutiérrez Ortiz”, recinto oficial designado para esta conmemoración.

A 46 años de haber sido elevado a ciudad, Ramos Arizpe reafirma su vocación histórica y reconoce el legado de quienes han contribuido al desarrollo y grandeza de la comunidad.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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