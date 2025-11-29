Ramos Arizpe y Saltillo refuerzan coordinación en seguridad

Coahuila
/ 29 noviembre 2025
    Ramos Arizpe y Saltillo refuerzan coordinación en seguridad
    Autoridades municipales revisaron estrategias conjuntas de prevención y respuesta policial para fortalecer la seguridad en la Región Sureste. FOTO: CORTESÍA

La Región Sureste es reconocida entre las zonas con mayor percepción de tranquilidad en el país gracias a la articulación entre corporaciones estatales y federales

El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe sostuvo una reunión de trabajo con autoridades de Saltillo para consolidar la coordinación en seguridad entre ambas ciudades, en seguimiento a la estrategia estatal instruida por el gobernador Manolo Jiménez Salinas. El encuentro se realizó el 29 de noviembre en Ramos Arizpe y tuvo como propósito fortalecer acciones conjuntas que contribuyan a mantener los indicadores positivos de seguridad en la Región Sureste.

En representación del alcalde Tomás Gutiérrez Merino participaron el secretario del Ayuntamiento, Alejandro González Farías, y el director de Seguridad Pública Municipal, Rolando Álvarez Flores. Por Saltillo asistió el comisionado de Seguridad y Protección Ciudadana, Miguel Ángel Garza Félix, junto con su equipo operativo. Durante la reunión se revisaron medidas de prevención, protocolos de respuesta policial y mecanismos de protección para habitantes y sectores productivos.

TE PUEDE INTERESAR: Confirma alcalde Tomás Gutiérrez ocupación irregular en ruta ferroviaria de Ramos Arizpe

Las autoridades municipales reiteraron que la cooperación con corporaciones estatales y federales —incluidas la Policía Estatal, la Marina y la Guardia Nacional— es un elemento central para sostener las condiciones de seguridad regional. El alcalde Gutiérrez Merino señaló que la coordinación interinstitucional permite generar certidumbre para las familias y para las empresas que operan en la zona.

El Gobierno Municipal informó que estos esfuerzos se respaldan en los resultados de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI, que ubican a Saltillo y a la Región Sureste, con Ramos Arizpe como referencia, entre las zonas con mejores percepciones de seguridad del país. Añadió que la colaboración entre municipios favorece la calidad de vida y el desarrollo económico e industrial de la región.

Temas


Inseguridad
Policía
Seguridad

Localizaciones


Ramos Arizpe
Saltillo
Región Sureste

Personajes


Manolo Jiménez Salinas
Miguel Ángel Garza Félix
Tomas Gutiérrez Merino

Organizaciones


INEGI
Guardia Nacional

