Desde Torreón, el diputado Mario Zamora Gastélum pide no votar por Morena para frenar al crimen organizado

TORREÓN, COAH.- En el contexto de una estrategia nacional del PRI para apuntalar a las planillas locales en Coahuila, el diputado federal por Sinaloa, Mario Zamora Gastélum, emitió una severa advertencia política en Torreón. El legislador aseveró que el ascenso de Morena al gobierno en diversas entidades federativas detona crisis de violencia, desmantela la seguridad y abre la puerta a presuntas alianzas con la delincuencia organizada. Flanqueado por liderazgos del partido y abanderados de la Alianza Ciudadana por la Seguridad a las diputaciones locales, el sinaloense expuso la situación de su estado natal como el espejo de lo que sucede cuando una administración “claudica” ante las estructuras criminales.

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El diputado, quien compitió en el pasado proceso electoral por la gubernatura de Sinaloa frente al actual mandatario Rubén Rocha Moya —hoy bajo el escrutinio público por supuestos vínculos delictivos—, enfatizó que la capital, Culiacán, atraviesa un quiebre de seguridad sin parangón. “La realidad actual en Culiacán es catastrófica”, manifestó el representante federal, describiendo un escenario donde la ciudadanía habita bajo una zozobra permanente y la vida nocturna ha desaparecido por el riesgo latente. Añadió que, conforme a los indicadores del INEGI, el 90 % de la población urbana experimenta temor cotidiano. El político priista detalló que la espiral delictiva en suelo sinaloense se traduce en ejecuciones, ausencias forzadas, despojo de automóviles, quiebra de comercios y desempleo, un panorama que el Ejecutivo federal ha intentado contener mediante el despliegue de tropas. “La supuesta solución oficial es anunciar el arribo de más efectivos de la Guardia Nacional o del Ejército, pero militarizar Sinaloa no va a resolver el fondo del problema”. Bajo esa premisa, sentenció de forma categórica que “la entrada del crimen organizado se llama Morena”, respaldando su dicho en las indagatorias del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que ligan a excolaboradores del gobierno sinaloense con redes de narcotráfico. Subrayó que estas investigaciones internacionales no apuntan de forma aislada a un individuo, sino que comprometen a miembros clave de todo el aparato institucional de la entidad. Zamora Gastélum compartió testimonios recientes recopilados en sus recorridos por territorio sinaloense; entre ellos, lo ocurrido en el municipio de Escuinapa, donde un bloque masivo de agentes policiales dimitió ante las amenazas y el miedo.

De igual forma, rememoró el desgarrador diálogo con una madre rastreadora, quien le externó la culpa que cargaba por haber confiado su voto al proyecto de Morena, mientras hoy sigue rastreando el paradero de su hijo de manera independiente. Hacia el cierre de su intervención, el legislador contrastó esta realidad con los indicadores de Coahuila, entidad que calificó como un referente de paz y gobernabilidad en el país. Ensalzó el esquema de corresponsabilidad civil y gubernamental que ha blindado a la región desde hace más de diez años. Por ello, exhortó a la población coahuilense a sopesar el valor de la tranquilidad regional y a no dar un salto al vacío apostando por las siglas de Morena en las urnas. “Un patrimonio de paz edificado a lo largo de una década puede destruirse con un solo voto equivocado”. Finalmente, convocó a cerrar filas en torno a los perfiles del PRI de cara a la contienda electoral, argumentando que este bloque político garantiza la permanencia de una estrategia que ha blindado el tejido social y la economía de Coahuila.

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