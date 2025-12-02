Realiza UAdeC encendido de pino navideño y celebra tradición con Pastorela de Catón
Asistieron funcionarios, trabajadores, directores, estudiantes y familiares de la comunidad universitaria
Para marcar el inicio oficial de la temporada navideña, la Universidad Autónoma de Coahuila realizó el encendido del pino colocado en la explanada del edificio de Rectoría, en un evento encabezado por el rector Octavio Pimentel Martínez.
Funcionarios, trabajadores, directores, estudiantes y familiares se dieron cita para disfrutar de la decoración festiva en un ambiente de armonía, amistad y música.
La ceremonia contó con la participación del Coro de la Escuela Superior de Música, que interpretó piezas alusivas a la época, aportando un toque especial a la convivencia universitaria.
Acompañado por Daniela Valdez Barrón, subcoordinadora de Responsabilidad Social de la Coordinación General de Extensión Universitaria, el rector destacó que estos actos buscan fortalecer la convivencia familiar dentro de la comunidad universitaria.
“El objetivo es que los miembros de la UAdeC acudan con sus familias a convivir. Hay que recargar pilas para lo que viene el año que entra. La luz de la esperanza es lo que nos da fuerza como universitarios de la UAdeC, que es la Universidad más fuerte del estado. Que la luz ilumine a todas las familias en unidad y con mucha esperanza, y que pasen felices fiestas en compañía de sus seres queridos”, expresó Pimentel Martínez.
Con este encendido, la máxima casa de estudios de Coahuila busca enviar un mensaje de paz, armonía, alegría y unión entre toda la familia Loba.
Posteriormente, en el Paraninfo del Ateneo Fuente, se presentó la tradicional Pastorela de Catón “Diablos y Pastores”, que celebró su edición número 49. Esta puesta en escena, que se ha mantenido vigente año con año en Saltillo y en diversos escenarios del país, ofreció nuevamente una historia fresca, divertida y apta para todo público.