Realiza UAdeC encendido de pino navideño y celebra tradición con Pastorela de Catón

Coahuila
/ 2 diciembre 2025
    Realiza UAdeC encendido de pino navideño y celebra tradición con Pastorela de Catón
    Pimentel Martínez deseó felices fiestas a la comunidad y llamó a ‘recargar pilas’ para el próximo año FOTO: CORTESÍA

Asistieron funcionarios, trabajadores, directores, estudiantes y familiares de la comunidad universitaria

Para marcar el inicio oficial de la temporada navideña, la Universidad Autónoma de Coahuila realizó el encendido del pino colocado en la explanada del edificio de Rectoría, en un evento encabezado por el rector Octavio Pimentel Martínez.

Funcionarios, trabajadores, directores, estudiantes y familiares se dieron cita para disfrutar de la decoración festiva en un ambiente de armonía, amistad y música.

TE PUEDE INTERESAR: UAdeC y CDHEC firman convenio para fortalecer la promoción de derechos humanos

La ceremonia contó con la participación del Coro de la Escuela Superior de Música, que interpretó piezas alusivas a la época, aportando un toque especial a la convivencia universitaria.

Acompañado por Daniela Valdez Barrón, subcoordinadora de Responsabilidad Social de la Coordinación General de Extensión Universitaria, el rector destacó que estos actos buscan fortalecer la convivencia familiar dentro de la comunidad universitaria.

“El objetivo es que los miembros de la UAdeC acudan con sus familias a convivir. Hay que recargar pilas para lo que viene el año que entra. La luz de la esperanza es lo que nos da fuerza como universitarios de la UAdeC, que es la Universidad más fuerte del estado. Que la luz ilumine a todas las familias en unidad y con mucha esperanza, y que pasen felices fiestas en compañía de sus seres queridos”, expresó Pimentel Martínez.

$!Tras el encendido, se presentó en el Paraninfo del Ateneo Fuente la Pastorela de Catón ‘Diablos y Pastores’, que celebró su 49 aniversario.
Tras el encendido, se presentó en el Paraninfo del Ateneo Fuente la Pastorela de Catón ‘Diablos y Pastores’, que celebró su 49 aniversario. FOTO: CORTESÍA

Con este encendido, la máxima casa de estudios de Coahuila busca enviar un mensaje de paz, armonía, alegría y unión entre toda la familia Loba.

Posteriormente, en el Paraninfo del Ateneo Fuente, se presentó la tradicional Pastorela de Catón “Diablos y Pastores”, que celebró su edición número 49. Esta puesta en escena, que se ha mantenido vigente año con año en Saltillo y en diversos escenarios del país, ofreció nuevamente una historia fresca, divertida y apta para todo público.

Temas


Educación
Universidades

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

true

Gerardo Hernández

Editor Web con experiencia en política, música y cultura pop (videojuegos, series, cómics y películas). Desde 2013 dedicado al periodismo, la locución y la fotografía.

Colaborador de VANGUARDIA desde el año 2016. Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la FCC de la Universidad Autónoma de Coahuila.”

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Solo el 5% del territorio nacional ha sido explorado, limitando el aprovechamiento de recursos.

Coahuila, entre los estados mineros que podrían verse afectados con recortes de concesiones
true

No atan ni desatan
true

Es AMLO un gran embaucador
Esta situación ha llevado a personas a sentirse engañadas después de solicitar y pagar por servicios que creyeron legítimos.

Alertan por actos religiosos sin validez de la Diócesis de Torreón
Grandeza

Grandeza
Una mujer intervino para separar a las jóvenes en medio del enfrentamiento registrado antes de las 07:20 horas.

Saltillo: difunden en Facebook agresión entre alumnas de secundaria en parada de autobuses
true

Se puede decir... Que le dieron en su pata de ‘palo’
true

Coahuila: debemos cuidar las ventajas competitivas