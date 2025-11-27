UAdeC y CDHEC firman convenio para fortalecer la promoción de derechos humanos

Coahuila
/ 27 noviembre 2025
    Las juventudes son el eje central del programa, que busca prepararlas como promotoras de derechos humanos, coincidieron la UAdeC y la CDHEC. FOTO: CORTESÍA

El objetivo del acuerdo es promover, enseñar y capacitar en derechos humanos a la comunidad universitaria y a grupos vulnerables

La Universidad Autónoma de Coahuila y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza (CDHEC) formalizaron el convenio de colaboración “UAdeC-CDHEC. Promotores de Derechos Humanos”, con el propósito de impulsar la enseñanza, promoción y capacitación en materia de derechos humanos entre la comunidad universitaria y grupos en situación de vulnerabilidad.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Sala de Juntas del Despacho de Rectoría y estuvo encabezada por el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, y el presidente de la CDHEC, José Ángel Rodríguez Canales. También asistieron funcionarios universitarios como el secretario general, Víctor Sánchez Valdés; el oficial mayor, Josué Garza Carrales; la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; y la directora de Asuntos Académicos, Adriana Centeno Aranda, entre otros.

Durante el evento participaron además integrantes del Tribunal Universitario, de Extensión Universitaria, de Responsabilidad Social, así como representantes de la CDHEC y estudiantes del programa “Lobos en Acción”.

En su mensaje de bienvenida, la titular del Tribunal Universitario, Nadia Salas Carrillo, destacó que el convenio representa un recordatorio del compromiso institucional de fortalecer la formación integral del alumnado. Subrayó que las juventudes son el eje central de este esfuerzo, por lo que la Universidad centrará sus acciones en prepararlas para la promoción, divulgación y respeto de los derechos humanos a través de programas impulsados por diversas áreas.

Salas Carrillo agradeció la asistencia de funcionariado y estudiantes, a quienes definió como agentes de cambio y principales operadores del acuerdo, ya que asumirán el papel de promotores de derechos humanos dentro de la Universidad.

$!La firma se realizó en la Sala de Juntas del Despacho de Rectoría con autoridades de ambas instituciones.
La firma se realizó en la Sala de Juntas del Despacho de Rectoría con autoridades de ambas instituciones. FOTO: CORTESÍA

Por su parte, el rector Octavio Pimentel Martínez reconoció al presidente de la CDHEC como un líder congruente y con experiencia para fortalecer la defensa de los derechos humanos en Coahuila. Señaló que, en las reuniones previas al convenio, ambas instituciones coincidieron en la importancia de colocar a las juventudes al centro del modelo educativo y del trabajo universitario.

Pimentel añadió que la UAdeC ha fortalecido diversas áreas para contribuir al desarrollo social, pero enfatizó que estos esfuerzos requieren aliados estratégicos como la CDHEC. Este convenio permitirá consolidar proyectos de formación de promotores y promotoras de derechos humanos, además de ampliar la comprensión del papel de la Comisión entre las y los jóvenes.

Finalmente, el presidente de la CDHEC, José Ángel Rodríguez Canales, celebró la firma del convenio, al que calificó como un paso fundamental para robustecer el programa Jóvenes Promotores de Derechos Humanos. Destacó que la colaboración entre ambas instituciones ha sido constante y enfocada en la protección y promoción de los derechos del estudiantado, personal docente y administrativo, reconociendo a la UAdeC como un pilar del desarrollo social en el estado.

