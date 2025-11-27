UAdeC y CDHEC firman convenio para fortalecer la promoción de derechos humanos

La Universidad Autónoma de Coahuila y la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Coahuila de Zaragoza (CDHEC) formalizaron el convenio de colaboración “UAdeC-CDHEC. Promotores de Derechos Humanos”, con el propósito de impulsar la enseñanza, promoción y capacitación en materia de derechos humanos entre la comunidad universitaria y grupos en situación de vulnerabilidad.

La firma del acuerdo se llevó a cabo en la Sala de Juntas del Despacho de Rectoría y estuvo encabezada por el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, y el presidente de la CDHEC, José Ángel Rodríguez Canales. También asistieron funcionarios universitarios como el secretario general, Víctor Sánchez Valdés; el oficial mayor, Josué Garza Carrales; la coordinadora de la Unidad Sureste, Eva Kerena Hernández Martínez; y la directora de Asuntos Académicos, Adriana Centeno Aranda, entre otros.

Durante el evento participaron además integrantes del Tribunal Universitario, de Extensión Universitaria, de Responsabilidad Social, así como representantes de la CDHEC y estudiantes del programa “Lobos en Acción”.

En su mensaje de bienvenida, la titular del Tribunal Universitario, Nadia Salas Carrillo, destacó que el convenio representa un recordatorio del compromiso institucional de fortalecer la formación integral del alumnado. Subrayó que las juventudes son el eje central de este esfuerzo, por lo que la Universidad centrará sus acciones en prepararlas para la promoción, divulgación y respeto de los derechos humanos a través de programas impulsados por diversas áreas.

Salas Carrillo agradeció la asistencia de funcionariado y estudiantes, a quienes definió como agentes de cambio y principales operadores del acuerdo, ya que asumirán el papel de promotores de derechos humanos dentro de la Universidad.