Reconoce IMSS Coahuila labor del personal de Nutrición

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    Reconoce IMSS Coahuila labor del personal de Nutrición
    Durante la ceremonia, profesionales de Nutrición recibieron reconocimientos por la calidad de su trabajo en las unidades médicas del IMSS en Coahuila. CORTESÍA

Entregaron 14 reconocimientos a profesionales destacados y realizaron talleres de actualización en diversas áreas de la nutrición

En el marco del Día del Personal Profesional de Nutrición, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reconoció a las y los trabajadores con desempeño destacado en las unidades médicas del estado, como parte de las actividades conmemorativas de esta fecha.

Durante una ceremonia encabezada por el titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), Ricardo Covarrubias del Bosque, y la coordinadora del Servicio de Nutrición y Dietética, Gabriela Hernández Beltrán, se entregaron 14 reconocimientos a nutriólogas y nutriólogos de las diferentes regiones de Coahuila.

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Las autoridades destacaron la importancia de la labor que realiza este personal en la prevención y atención de enfermedades, así como en la promoción de hábitos de alimentación saludables entre la población derechohabiente.

Además de la entrega de reconocimientos, las y los profesionales de Nutrición participaron en una jornada de capacitación y actualización en temas especializados, entre ellos guías alimentarias, nutrición enteral, certificación en manejo higiénico de alimentos y fórmulas de nutrición para pacientes con insuficiencia renal.

$!Personal de Nutrición del IMSS Coahuila participó en actividades de capacitación y actualización profesional en el marco de su día conmemorativo.
Personal de Nutrición del IMSS Coahuila participó en actividades de capacitación y actualización profesional en el marco de su día conmemorativo. CORTESÍA

El IMSS Coahuila señaló que estas actividades buscan fortalecer las competencias del personal y contribuir a mejorar la calidad de la atención que se brinda a los derechohabientes en las distintas unidades médicas del estado.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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