Reconoce IMSS Coahuila labor del personal de Nutrición

En el marco del Día del Personal Profesional de Nutrición, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila reconoció a las y los trabajadores con desempeño destacado en las unidades médicas del estado, como parte de las actividades conmemorativas de esta fecha.

Durante una ceremonia encabezada por el titular de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas (JSPM), Ricardo Covarrubias del Bosque, y la coordinadora del Servicio de Nutrición y Dietética, Gabriela Hernández Beltrán, se entregaron 14 reconocimientos a nutriólogas y nutriólogos de las diferentes regiones de Coahuila.