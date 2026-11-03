Reconocen en Torreón a 68 empresas e instituciones por atender la salud mental de sus trabajadores

TORREÓN, COAH.- Capacitar al personal para identificar señales de alerta, dar seguimiento a quienes necesitan apoyo psicológico y contar con protocolos para responder ante una urgencia son algunas de las medidas que permitieron a 68 empresas e instituciones de Coahuila obtener el distintivo Más Feliz, en su primera edición. La entrega se realizó en el Centro de Convenciones de Torreón, donde el gobernador Manolo Jiménez Salinas y Paola Rodríguez López, presidenta honoraria de Inspira Coahuila, encabezaron la ceremonia ante representantes de la iniciativa privada y autoridades estatales y municipales.

Entre las organizaciones reconocidas figuran Industrias Peñoles, Grupo Lala, Lear y La-Z-Boy. También recibieron el distintivo las secretarías estatales de Salud y Economía, así como Inspira Coahuila. Rodríguez López explicó que en la primera convocatoria se inscribieron 100 empresas que, en conjunto, representan a unos 90 mil trabajadores en el estado. De ellas, 68 cumplieron los requisitos para obtener el reconocimiento en alguno de sus tres niveles: inicial, intermedio o avanzado. La evaluación contempla 20 criterios, entre ellos la detección oportuna de casos que requieren atención psicológica, el seguimiento a quienes solicitan apoyo y la difusión de los servicios gratuitos que ofrece el estado. También se considera que el personal sepa cómo actuar ante una situación de urgencia.

De acuerdo con la presidenta honoraria de Inspira Coahuila, más de 30 mil personas ya se benefician de las acciones del programa. Señaló que llevar estas herramientas a los centros de trabajo permite acercar el apoyo psicológico a espacios donde las personas pasan buena parte de su día. El gobernador recordó que durante su campaña de 2023, al dialogar con las familias sobre problemas como la depresión y la ansiedad, identificaron la necesidad de dar prioridad a la salud mental. A partir de esas conversaciones, dijo, se puso en marcha una estrategia que actualmente ofrece atención psicológica gratuita en los 38 municipios y que ha incorporado acciones en escuelas, hospitales y centros laborales. Jiménez Salinas sostuvo que el bienestar de los trabajadores también repercute en la productividad y el desarrollo económico del estado. Reconoció la participación empresarial y afirmó que su administración continuará respaldando iniciativas que favorezcan el desarrollo personal y profesional de los empleados. Por su parte, el alcalde de Torreón, Miguel Ángel Riquelme Solís, destacó que la participación de los empleadores amplía el alcance de una tarea que también se realiza en las familias y las escuelas.

Recordó que durante años los prejuicios frenaron a muchas personas a la hora de pedir ayuda y consideró que acudir con un especialista debe entenderse como una decisión responsable. Rodríguez López adelantó que se abrirá una nueva convocatoria para incorporar a empresas de todos los tamaños y regiones de Coahuila. El siguiente paso, agregó, será impulsar Más Feliz en Familia, para llevar las herramientas de acompañamiento emocional a los hogares de los trabajadores.