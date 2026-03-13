Reconocen impacto de apoyos educativos en primaria de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.-

RAMOS ARIZPE, COAH.- Las acciones impulsadas por la administración municipal de Ramos Arizpe para fortalecer el aprendizaje continúan generando una respuesta positiva entre la comunidad académica.

Profesores y madres de familia destacaron los beneficios del programa “En tu escuela tú eliges”, estrategia promovida por el gobierno encabezado por Tomás Gutiérrez Merino.

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Durante esta semana se realizó la entrega de equipo tecnológico y aulas didácticas en la primaria de nueva creación ubicada en la colonia Real del Valle, lo que permitirá mejorar las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje de estudiantes del sector.

COMUNIDAD ESCOLAR DESTACA MEJORAS

La docente María del Carmen Vázquez señaló que el plantel ha logrado avances importantes en poco tiempo gracias al respaldo de autoridades estatales y municipales.

Explicó que los nuevos recursos permitirán trabajar con herramientas tecnológicas dentro del aula, lo que fortalece las actividades educativas y brinda mejores oportunidades a las niñas y los niños.