Reconocen impacto de apoyos educativos en primaria de Ramos Arizpe

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Coahuila
/ 13 marzo 2026
    Reconocen impacto de apoyos educativos en primaria de Ramos Arizpe
    Profesorado y familias destacaron beneficios del equipamiento tecnológico y espacios didácticos entregados recientemente en primaria de la colonia Real del Valle. CORTESÍA

Profesores y familias destacan beneficios del programa municipal “En tu escuela tú eliges”, que permitió equipamiento tecnológico y espacios didácticos para mejorar el aprendizaje de niñas y niño

RAMOS ARIZPE, COAH.-

RAMOS ARIZPE, COAH.- Las acciones impulsadas por la administración municipal de Ramos Arizpe para fortalecer el aprendizaje continúan generando una respuesta positiva entre la comunidad académica.

Profesores y madres de familia destacaron los beneficios del programa “En tu escuela tú eliges”, estrategia promovida por el gobierno encabezado por Tomás Gutiérrez Merino.

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Durante esta semana se realizó la entrega de equipo tecnológico y aulas didácticas en la primaria de nueva creación ubicada en la colonia Real del Valle, lo que permitirá mejorar las condiciones para la enseñanza y el aprendizaje de estudiantes del sector.

COMUNIDAD ESCOLAR DESTACA MEJORAS

La docente María del Carmen Vázquez señaló que el plantel ha logrado avances importantes en poco tiempo gracias al respaldo de autoridades estatales y municipales.

Explicó que los nuevos recursos permitirán trabajar con herramientas tecnológicas dentro del aula, lo que fortalece las actividades educativas y brinda mejores oportunidades a las niñas y los niños.

$!”El crecimiento del plantel ha sido evidente”, dicen madres y profesores.
”El crecimiento del plantel ha sido evidente”, dicen madres y profesores. CORTESÍA

También reconoció el acompañamiento institucional que ha permitido consolidar la infraestructura del centro educativo desde su creación.

FAMILIAS VALORAN ACOMPAÑAMIENTO INSTITUCIONAL

Por su parte, la madre de familia Laura Romero Domínguez resaltó el apoyo que han recibido desde que inició el proyecto escolar.

Comentó que el crecimiento del plantel ha sido evidente, ya que comenzó con recursos limitados y actualmente cuenta con mejores condiciones para la formación de los estudiantes.

El programa “En tu escuela tú eliges” forma parte de una estrategia municipal que permite a cada comunidad escolar definir sus necesidades prioritarias, destinando recursos a equipamiento, materiales didácticos y herramientas tecnológicas.

Con estas acciones, la administración local reafirma su compromiso de trabajar de manera coordinada con autoridades estatales, personal docente y familias para fortalecer el desarrollo académico de las nuevas generaciones.

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