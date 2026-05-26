Reconocen rezago en planteles tras tragedia ocurrida en Monclova

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Reconocen rezago en planteles tras tragedia ocurrida en Monclova
    Autoridades educativas reconocieron que la mayoría de los centros escolares de Coahuila enfrenta necesidades de rehabilitación. HÉCTOR GARCÍA

Antigüedad de inmuebles y reducción presupuestal complican labores de conservación y modernización

La muerte de un menor tras un accidente en un área de juegos de una escuela de Monclova volvió a colocar bajo la lupa las condiciones físicas de los centros educativos de Coahuila. En este contexto, la subsecretaria de Planeación Educativa, María del Carmen Ruiz Esparza, reconoció que la gran mayoría de los planteles de la entidad enfrenta algún tipo de deterioro o necesidad de rehabilitación.

La funcionaria explicó que el sistema educativo estatal opera, en gran medida, con inmuebles construidos hace más de medio siglo, una condición que ha incrementado los desafíos relacionados con la conservación de espacios escolares y la atención de desperfectos acumulados durante décadas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/monclova/suspenden-clases-por-dos-dias-tras-muerte-de-menor-continuan-investigaciones-en-kinder-de-monclova-BN20961264

“Todas nuestras escuelas presentan algún tipo de problema de infraestructura. Son planteles que se cnstruyeron hace más de 50 años”, señaló.

Ruiz Esparza indicó que durante años la política educativa federal trasladó a las comunidades escolares buena parte de la responsabilidad del mantenimiento de los inmuebles, situación que derivó en rezagos importantes en distintos municipios.

A ello se suma, dijo, una disminución constante de los recursos destinados a obras de rehabilitación y mejora, lo que ha limitado la capacidad de respuesta frente a las múltiples necesidades existentes en el sistema educativo estatal.

Afirmó que cada vez es menor el presupuesto que llega para atender estas necesidades de las escuelas, lo que coloca a las autoridades educativas en un serio conflicto.

Respecto al accidente ocurrido en Monclova, informó que se mantiene una investigación para determinar las condiciones en las que se encontraba el área recreativa.

En cuanto a los juegos infantiles que presentan desgaste o daños, precisó que su retiro requiere consenso con las asociaciones de padres de familia, debido a que forman parte del patrimonio de cada centro educativo.

Aclaró que ni la Sedu ni el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa son responsables de la instalación de este tipo de estructuras recreativas.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
estudiantes
Escuelas

Organizaciones


Sedu Coahuila

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Coahuila: La agenda de junio

Coahuila: La agenda de junio
true

Andy: El junior fracasado

true

POLITICÓN: ¿Por qué nadie sanciona a Óscar Nájera y su campaña de excesos?
Elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal acudieron a tomar conocimiento de los hechos luego de que el lesionado ingresara de emergencia a una clínica del IMSS.

Abuelo le dispara a su nieto tras discusión y lo deja grave en Ramos Arizpe

La caída de un poste de energía eléctrica durante la tormenta registrada en la madrugada dejó fuera de operación parte de la captación Zapalinamé, afectando el suministro de agua en diversos sectores del suroriente de Saltillo.

Colapso de poste de CFE deja sin agua a 24 colonias del suroriente de Saltillo
El primer juego se disputará este martes 26 de mayo a las 7:30 de la noche.

¿Cuándo y a qué hora juega Saraperos vs Caliente de Durango?
Trabajadores de salud desinfectan un mercado en Bunia, República Democrática del Congo, mientras el brote de ébola apenas comienza a organizarse y la ayuda internacional es limitada.

En la ciudad del centro de la crisis del ébola, ‘el virus nos lleva mucha ventaja’
Esta situación, agravada por las sanciones estadounidenses al suministro de petróleo extranjero y el deterioro de la red eléctrica nacional, golpea con dureza a Cuba.

Los cubanos cocinan con carbón y leña para sobrevivir durante la crisis energética