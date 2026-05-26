Reconocen rezago en planteles tras tragedia ocurrida en Monclova

La funcionaria explicó que el sistema educativo estatal opera, en gran medida, con inmuebles construidos hace más de medio siglo, una condición que ha incrementado los desafíos relacionados con la conservación de espacios escolares y la atención de desperfectos acumulados durante décadas.

La muerte de un menor tras un accidente en un área de juegos de una escuela de Monclova volvió a colocar bajo la lupa las condiciones físicas de los centros educativos de Coahuila . En este contexto, la subsecretaria de Planeación Educativa, María del Carmen Ruiz Esparza, reconoció que la gran mayoría de los planteles de la entidad enfrenta algún tipo de deterioro o necesidad de rehabilitación.

“Todas nuestras escuelas presentan algún tipo de problema de infraestructura. Son planteles que se cnstruyeron hace más de 50 años”, señaló.

Ruiz Esparza indicó que durante años la política educativa federal trasladó a las comunidades escolares buena parte de la responsabilidad del mantenimiento de los inmuebles, situación que derivó en rezagos importantes en distintos municipios.

A ello se suma, dijo, una disminución constante de los recursos destinados a obras de rehabilitación y mejora, lo que ha limitado la capacidad de respuesta frente a las múltiples necesidades existentes en el sistema educativo estatal.

Afirmó que cada vez es menor el presupuesto que llega para atender estas necesidades de las escuelas, lo que coloca a las autoridades educativas en un serio conflicto.

Respecto al accidente ocurrido en Monclova, informó que se mantiene una investigación para determinar las condiciones en las que se encontraba el área recreativa.

En cuanto a los juegos infantiles que presentan desgaste o daños, precisó que su retiro requiere consenso con las asociaciones de padres de familia, debido a que forman parte del patrimonio de cada centro educativo.

Aclaró que ni la Sedu ni el Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa son responsables de la instalación de este tipo de estructuras recreativas.