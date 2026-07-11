Recorren autoridades colonias de Frontera para reforzar acciones de seguridad

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Recorren autoridades colonias de Frontera para reforzar acciones de seguridad
    Los funcionarios participaron en la jornada para fortalecer la coordinación con la ciudadanía. CORTESÍA

El fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, y el senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, encabezaron el programa “A Tu Colonia la Cuidamos Todos” para mantener el contacto directo con la ciudadanía

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de mantener una mayor cercanía con la ciudadanía y fortalecer las acciones de seguridad en el estado, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, y el senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, encabezaron un recorrido por el sector oriente del municipio de Frontera.

La visita formó parte del programa “A Tu Colonia la Cuidamos Todos”, estrategia que busca acercar a las autoridades con la población. El propósito es conocer sus necesidades, atender sus preocupaciones y reforzar la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/muere-nina-de-2-anos-tras-ser-atropellada-en-ejido-8-de-enero-en-frontera-BH22079495

Durante el recorrido, las autoridades saludaron a ciudadanos, comerciantes y representantes de diversos sectores. También dialogaron con ellos sobre los avances y los retos en materia de seguridad y procuración de justicia.

Federico Fernández Montañez destacó que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno es fundamental para seguir construyendo condiciones de seguridad en Coahuila.

”Juntos los tres órdenes de gobierno sumamos esfuerzos coordinados para seguir construyendo día a día la seguridad. Todos juntos, desde nuestra trinchera, hacemos lo que nos corresponde para seguir teniendo a Coahuila como el mejor estado para vivir por su seguridad y su desarrollo económico”, señaló.

El senador Gabriel Elizondo Pérez afirmó que se continúa trabajando para generar mejores condiciones de seguridad para las familias coahuilenses. Señaló que la coordinación entre las autoridades ha permitido mantener una estrategia conjunta en la entidad.

”Coahuila es un estado que ha demostrado que la seguridad se mantiene con estrategia, coordinación y trabajo en equipo. Por ello, trabajamos desde el Senado de la República iniciativas que fortalezcan la seguridad, promuevan la prevención del delito y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses”, expresó.

En el recorrido también participaron la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez; el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles; y corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, bajo la coordinación del comandante regional de la Policía Estatal, Luis Ángel Estrada Picena.

Las autoridades reiteraron que este tipo de recorridos forman parte de una estrategia permanente para mantener el contacto directo con la población. Además, señalaron que estas acciones buscan continuar fortaleciendo la seguridad en Frontera y en el resto del estado.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


ciudadanía
Gobierno

Localizaciones


Frontera

Lidiet Mexicano

Lidiet Mexicano

Licenciada en Comunicación por la Universidad Autónoma del Noreste, con especialidad en Periodismo por la Universidad Autónoma de Coahuila. Cuenta con una trayectoria de 15 años en el ejercicio periodístico y se desempeña como corresponsal de VANGUARDIA en la Región Centro de Coahuila.

Ha dado seguimiento a temas políticos, de salud, educación, economía y laborales, siempre con enfoque social. Destaca su cobertura a acontecimientos de alto impacto, que han marcado la historia de Monclova y el estado, como las labores de rescate de cuerpos de mineros en Pasta de Conchos, la emergencia sanitaria por COVID-19 y el proceso de quiebra y venta de Altos Hornos de México (AHMSA), así como su impacto económico en la región.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Cacería

Cacería
NosotrAs: Abrimos caminos

NosotrAs: Abrimos caminos
true

POLITICÓN: ‘Empleados fantasma’ en San Pedro son la punta del iceberg
Además de la coordinación entre gobierno y desarrolladores, es vital la aportación de la ciudadanía.

También es viable captar agua en viviendas de Saltillo: AMPI
El cuerpo quedó tendido en la acera contraria.

Explosión acaba con la vida de peatón, en Saltillo
El Juzgado Segundo de Distrito deberá revisar la documentación presentada antes de continuar con el proceso de venta de AHMSA y MINOSA.

Avanza subasta de AHMSA y MINOSA con nuevas bases
Un estudio publicado en la revista The BMJ revela la mayoría de los medicamentos para la obesidad no mejoran de forma significativa la calidad de vida y pocos muestran beneficios cardiovasculares.

¿Sabías que la mayoría de fármacos para la obesidad no mejoran significativamente la calidad de vida?
true

No creo que todo pasa por algo. Sí creo que perdemos parte de la experiencia humana si siempre reaccionamos de igual manera a todo