Recorren autoridades colonias de Frontera para reforzar acciones de seguridad

La visita formó parte del programa “A Tu Colonia la Cuidamos Todos”, estrategia que busca acercar a las autoridades con la población. El propósito es conocer sus necesidades, atender sus preocupaciones y reforzar la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno.

FRONTERA, COAH.- Con el objetivo de mantener una mayor cercanía con la ciudadanía y fortalecer las acciones de seguridad en el estado, el fiscal general de Coahuila, Federico Fernández Montañez, y el senador de la República, Gabriel Elizondo Pérez, encabezaron un recorrido por el sector oriente del municipio de Frontera .

Durante el recorrido, las autoridades saludaron a ciudadanos, comerciantes y representantes de diversos sectores. También dialogaron con ellos sobre los avances y los retos en materia de seguridad y procuración de justicia.

Federico Fernández Montañez destacó que el trabajo coordinado entre los tres órdenes de gobierno es fundamental para seguir construyendo condiciones de seguridad en Coahuila.

”Juntos los tres órdenes de gobierno sumamos esfuerzos coordinados para seguir construyendo día a día la seguridad. Todos juntos, desde nuestra trinchera, hacemos lo que nos corresponde para seguir teniendo a Coahuila como el mejor estado para vivir por su seguridad y su desarrollo económico”, señaló.

El senador Gabriel Elizondo Pérez afirmó que se continúa trabajando para generar mejores condiciones de seguridad para las familias coahuilenses. Señaló que la coordinación entre las autoridades ha permitido mantener una estrategia conjunta en la entidad.

”Coahuila es un estado que ha demostrado que la seguridad se mantiene con estrategia, coordinación y trabajo en equipo. Por ello, trabajamos desde el Senado de la República iniciativas que fortalezcan la seguridad, promuevan la prevención del delito y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias coahuilenses”, expresó.

En el recorrido también participaron la alcaldesa de Frontera, Sara Irma Pérez; el subsecretario de Gobierno, Sergio Sisbeles; y corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno, bajo la coordinación del comandante regional de la Policía Estatal, Luis Ángel Estrada Picena.

Las autoridades reiteraron que este tipo de recorridos forman parte de una estrategia permanente para mantener el contacto directo con la población. Además, señalaron que estas acciones buscan continuar fortaleciendo la seguridad en Frontera y en el resto del estado.