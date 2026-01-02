Reforma a Ley de Transparencia obliga a UAdeC a actualizar planes de estudio

Coahuila
/ 2 enero 2026
    Reforma a Ley de Transparencia obliga a UAdeC a actualizar planes de estudio
    Víctor Manuel Sánchez Valdés, secretario general de la UAdeC, informó sobre los ajustes académicos en materia de acceso a la información. FOTO: VANGUARDIA

Modifica la Universidad Autónoma de Coahuila contenidos relacionados al acceso a la información y rendición de cuentas

La Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) llevó a cabo adecuaciones en sus planes de estudio con el propósito de actualizar y fortalecer los contenidos relacionados con transparencia, acceso a la información y rendición de cuentas, en congruencia con las recientes reformas al marco legal federal y estatal.

Así lo informó el secretario general de la institución, Víctor Manuel Sánchez Valdés, quien explicó que estos ajustes derivan de la reforma federal y de la armonización de la Ley de Transparencia en el estado de Coahuila, lo que hizo necesario actualizar la formación académica que reciben los estudiantes en estos rubros fundamentales para la vida pública.

Detalló que los temas se abordan a través de la asignatura Educación para la Ciudadanía, materia de carácter transversal que se imparte en todas las licenciaturas y también en el nivel Bachillerato, con el objetivo de garantizar que la totalidad del alumnado cuente con una base sólida en estos principios.

En esta asignatura, precisó, se incluyen contenidos vinculados a derechos humanos, democracia, transparencia y el derecho de acceso a la información pública, los cuales permiten a los estudiantes comprender el funcionamiento de las instituciones, así como el papel de la ciudadanía en la vigilancia y exigencia de cuentas a las autoridades.

Sánchez Valdés subrayó que las modificaciones responden directamente a los cambios en la legislación nacional y estatal, particularmente en la manera en que las autoridades están obligadas a administrar, garantizar y proteger el derecho a la información, así como a fortalecer los mecanismos de transparencia en el ejercicio público.

Con estas acciones, la Universidad Autónoma de Coahuila reafirma su compromiso con la formación integral de profesionales y ciudadanos informados, capaces de participar activamente en la vida democrática y de contribuir a una cultura de legalidad y rendición de cuentas en la entidad.

Temas


Educación
Ley De Transparencia
reformas a la Ley

Localizaciones


Coahuila

Organizaciones


UAdeC

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

