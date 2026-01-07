Refuerza Arteaga limpieza; recolectan más de 460 toneladas de basura en la primera semana de 2026

ARTEAGA, COAH.- Con el objetivo de mantener una imagen digna, ordenada y segura para las familias arteaguenses y los visitantes, la administración municipal 2025–2027 “Arteaga somos todos” ha intensificado de manera significativa las labores de limpieza y mantenimiento en espacios públicos y vialidades de todo el municipio.

Tan solo durante los primeros siete días de 2026, se recolectaron más de 460 toneladas de basura, resultado del trabajo permanente que realizan las y los colaboradores del área de Servicios Primarios, quienes desde el arranque del año redoblaron esfuerzos para proyectar la mejor imagen del Pueblo Mágico.

Una parte fundamental de estas jornadas se ha concentrado en la limpieza y recolección de residuos generados tras las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, periodos en los que se incrementa de manera considerable la producción de basura en colonias, comunidades rurales y zonas de convivencia social.