Refuerza Arteaga limpieza; recolectan más de 460 toneladas de basura en la primera semana de 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
Intensifica las labores de limpieza y mantenimiento en espacios públicos, vialidades y cañones del municipio
ARTEAGA, COAH.- Con el objetivo de mantener una imagen digna, ordenada y segura para las familias arteaguenses y los visitantes, la administración municipal 2025–2027 “Arteaga somos todos” ha intensificado de manera significativa las labores de limpieza y mantenimiento en espacios públicos y vialidades de todo el municipio.
Tan solo durante los primeros siete días de 2026, se recolectaron más de 460 toneladas de basura, resultado del trabajo permanente que realizan las y los colaboradores del área de Servicios Primarios, quienes desde el arranque del año redoblaron esfuerzos para proyectar la mejor imagen del Pueblo Mágico.
TE PUEDE INTERESAR: ‘Pensé que era broma’, dice ganador de un auto último modelo del sorteo de la Canaco en Monclova
Una parte fundamental de estas jornadas se ha concentrado en la limpieza y recolección de residuos generados tras las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, periodos en los que se incrementa de manera considerable la producción de basura en colonias, comunidades rurales y zonas de convivencia social.
De manera especial, la labor en los cañones del municipio ha sido clave para mantener estos espacios naturales en condiciones óptimas, garantizando entornos seguros y atractivos para el turismo, una de las principales actividades económicas de Arteaga.
La administración que encabeza la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores reiteró su compromiso permanente de trabajar por una mejor sociedad y un municipio más limpio y ordenado, priorizando el cuidado de la salud pública y la seguridad comunitaria mediante espacios libres de basura y de fauna nociva.
Finalmente, el Gobierno Municipal refrendó el llamado a la ciudadanía para sumar esfuerzos y colaborar activamente en el cuidado de calles, plazas y áreas comunes, al señalar que mantener un Arteaga limpio es una responsabilidad compartida entre autoridades y población.