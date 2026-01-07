Refuerza Arteaga limpieza; recolectan más de 460 toneladas de basura en la primera semana de 2026

Coahuila
/ 7 enero 2026
    Refuerza Arteaga limpieza; recolectan más de 460 toneladas de basura en la primera semana de 2026
    La limpieza de cañones y espacios naturales ha sido clave para conservar la imagen turística del Pueblo Mágico. FOTO: CORTESÍA

Intensifica las labores de limpieza y mantenimiento en espacios públicos, vialidades y cañones del municipio

ARTEAGA, COAH.- Con el objetivo de mantener una imagen digna, ordenada y segura para las familias arteaguenses y los visitantes, la administración municipal 2025–2027 “Arteaga somos todos” ha intensificado de manera significativa las labores de limpieza y mantenimiento en espacios públicos y vialidades de todo el municipio.

Tan solo durante los primeros siete días de 2026, se recolectaron más de 460 toneladas de basura, resultado del trabajo permanente que realizan las y los colaboradores del área de Servicios Primarios, quienes desde el arranque del año redoblaron esfuerzos para proyectar la mejor imagen del Pueblo Mágico.

TE PUEDE INTERESAR: ‘Pensé que era broma’, dice ganador de un auto último modelo del sorteo de la Canaco en Monclova

Una parte fundamental de estas jornadas se ha concentrado en la limpieza y recolección de residuos generados tras las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Día de Reyes, periodos en los que se incrementa de manera considerable la producción de basura en colonias, comunidades rurales y zonas de convivencia social.

$!Más de 460 toneladas de basura fueron recolectadas tras las festividades de fin de año en Arteaga.
Más de 460 toneladas de basura fueron recolectadas tras las festividades de fin de año en Arteaga. FOTO: CORTESÍA

De manera especial, la labor en los cañones del municipio ha sido clave para mantener estos espacios naturales en condiciones óptimas, garantizando entornos seguros y atractivos para el turismo, una de las principales actividades económicas de Arteaga.

La administración que encabeza la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores reiteró su compromiso permanente de trabajar por una mejor sociedad y un municipio más limpio y ordenado, priorizando el cuidado de la salud pública y la seguridad comunitaria mediante espacios libres de basura y de fauna nociva.

Finalmente, el Gobierno Municipal refrendó el llamado a la ciudadanía para sumar esfuerzos y colaborar activamente en el cuidado de calles, plazas y áreas comunes, al señalar que mantener un Arteaga limpio es una responsabilidad compartida entre autoridades y población.

Temas


Recolección De Basura
trabajadores

Localizaciones


Arteaga

Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

COMENTARIOS

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
La plataforma Saltillo Fácil permite consultar y pagar el predial con la clave catastral.

Ofrece Saltillo opciones digitales para pagar el predial desde casa
El bienestar del pueblo venezolano debe ser el objetivo central, afirmó el diputado.

Que transición en Venezuela respete los Derechos Humanos: Diputado de Coahuila

Serán 4 mil millones de pesos los que destinará Coahuila en el rubro de seguridad, dijo esta mañana el gobernador Manolo Jiménez Salinas.

Coahuila: Gobierno del Estado destinará ‘presupuesto histórico’ en seguridad

La AMEG destacó que la definición de cupos y reglas claras para la importación de carne de res permite complementar el consumo nacional y brindar certidumbre al mercado.

Asociación Mexicana de Productores de Carne respalda medidas contra la inflación y la carestía
Las autoridades estatales destacaron la coordinación para dar resultados históricos en materia de seguridad y procuración de justicia.

Coahuila: aumentan decomisos de drogas, capturas de criminales y cateos en Coahuila durante 2025
Vista trasera de un hacker que usa varias computadoras para robar datos de un escritorio

Premian a Samsung y Thales en CES por chip anti ataques a computadoras cuánticas
La asimetría comercial histórica entre México y Canadá con respecto a Estados Unidos ha provocado desventajas comparativas entre las tres economías nacionales.

El ‘T-MEC zombie’ será un riesgo geopolítico para México en 2026
Un robot Atlas sobre el escenario durante una conferencia de prensa de Hyundai y Boston Dynamics previa a la feria tecnológica CES, en Las Vegas. (AP Foto/Abbie Parr)

Hyundai y Boston Dynamics presentan a Atlas, su robot competencia contra Tesla