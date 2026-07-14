Refuerza Gobernador el apoyo a personas con discapacidad; Torreón se une a la estrategia

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    Refuerza Gobernador el apoyo a personas con discapacidad; Torreón se une a la estrategia
    El gobernador Manolo Jiménez entregó en Torreón tarjetas de apoyo a 402 beneficiarios del programa ‘Veamos la discapacidad’. SANDRA GÓMEZ

Durante la ceremonia, Jiménez Salinas anunció que el programa alcanzará a más de 2 mil personas en las cinco regiones de Coahuila

TORREÓN, COAH. - En una jornada celebrada en Torreón, el gobernador Manolo Jiménez Salinas realizó este martes la entrega de apoyos del programa “Veamos la discapacidad”, beneficiando inicialmente a 402 laguneros con una tarjeta que suma 10 mil pesos anuales.

Este esquema, eje de una política social que inyecta más de 300 millones de pesos en la entidad, busca dignificar la calidad de vida de los sectores más vulnerables a través de una atención integral.

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Asimismo, el mandatario destacó la alianza estratégica con el alcalde Miguel Ángel Riquelme Solís, quien confirmó que el Ayuntamiento de Torreón aportará recursos para integrar a 200 beneficiarios adicionales.

“Es un compromiso que cumplimos con acciones concretas, trabajando en equipo por el bienestar de las familias coahuilenses”, puntualizó el Ejecutivo estatal.

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, explicó que la estrategia se fundamenta en cinco pilares: sensibilización, detección, atención, movilidad y fortalecimiento, este último enfocado en el respaldo económico.

La titular del DIF subrayó que, además de este apoyo, se mantienen esquemas de salud integral, incluyendo cirugías, aparatos auditivos y el acceso a la Tarjeta de la Salud Popular para quienes carecen de seguridad social.

Por su parte, Riquelme Solís enfatizó que el Municipio pondrá a disposición toda su infraestructura para asegurar que los apoyos lleguen a quienes más lo necesitan.

“Es un acto de justicia social; nuestra administración trabajará hombro con hombro con el Gobierno estatal para fortalecer la inclusión”, expresó el edil.

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El evento concluyó con la entrega simbólica de tarjetas a ciudadanos de diversos municipios de la región laguna, consolidando el esfuerzo coordinado entre niveles de gobierno municipal y estatal.

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Sandra G. Gómez

Sandra G. Gómez

Desde hace 12 años colaboro como corresponsal en Torreón en el periódico Vanguardia. Para la televisión y la radio he colaborado en medios como Televisa y la Organización Impulsora de Radio (OIR).

Hija de Don Alonso Gómez Uranga, (Q.E.P.D), adicta al trabajo y singularizada por la modestia con la que revisto mi vida. Inicié mi carrera periodística bajo la dirección de mi padre, uno de los periodistas más reconocidos que haya dado la Comarca Lagunera y he acumulado más de 30 años en el oficio de la información.

Lo cierto es que a mí me gusta mucho investigar noticias, seguir los datos para conocer la verdad, hablar con los contactos personales, consultar artículos, realizar búsquedas y hacer entrevistas cara a cara, por teléfono o correo electrónico, como se pueda.

Estudié Comunicación en el Instituto Superior de Ciencia y Tecnología (ISCyTAC), y maestría en Publicidad y Mercadotecnia en la Universidad Iberoamericana (UIA) Plantel Laguna

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