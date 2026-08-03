Refuerza IMSS Coahuila promoción de la lactancia materna

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila intensificará durante esta semana las acciones de promoción y difusión de la lactancia materna en sus unidades médicas, como parte de la conmemoración que se realiza del 1 al 7 de agosto. El objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia de respaldar a las personas lactantes y brindarles información que les permita tomar decisiones informadas, desde el embarazo y el parto hasta el puerperio y el regreso de la madre a sus actividades laborales.

De acuerdo con Jesús Armando Seca Rivas, enfermero auxiliar en Salud Pública de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, durante esta semana se desarrollarán pláticas de nutrición, espacios amigables y orientación médica para fortalecer el acompañamiento a las madres. El personal del Seguro Social también trabajará en la eliminación de mitos relacionados con la lactancia mediante información clara y accesible, sin tecnicismos, para que las madres conozcan sus opciones y ejerzan sus decisiones con mayor seguridad. APOYO Y ESPACIOS DIGNOS, ENTRE LOS RETOS El IMSS señaló que la Semana Mundial de la Lactancia Materna fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF para proteger, promover y respaldar el derecho a amamantar. En este contexto, hizo énfasis en la necesidad de atender obstáculos como la falta de espacios dignos en los centros de trabajo, la escasez de información y la falta de respeto hacia las mujeres que amamantan en la vía pública.

El Seguro Social destacó que la leche materna aporta nutrientes, anticuerpos y protección inmunológica al recién nacido, además de asociarse con una menor incidencia de diversas enfermedades y un mayor desarrollo cognitivo. Para las madres, la lactancia contribuye a una recuperación física más rápida después del parto y reduce riesgos relacionados con hemorragia posparto y depresión. A largo plazo, también disminuye las probabilidades de desarrollar algunos padecimientos, entre ellos cáncer de mama y ovario, diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardíacas.

En las unidades médicas del IMSS también se proporcionan herramientas educativas sobre prácticas como el contacto piel con piel, el inicio temprano de la lactancia y la alimentación exclusiva con leche materna durante los primeros seis meses. El organismo exhortó además a continuar con la lactancia hasta los dos años, de acuerdo con la orientación que se brinda en sus servicios médicos.