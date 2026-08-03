Refuerza IMSS Coahuila promoción de la lactancia materna

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    Refuerza IMSS Coahuila promoción de la lactancia materna
    El IMSS Coahuila intensificará durante esta semana las acciones de promoción y orientación sobre lactancia materna. CORTESÍA

Unidades médicas intensificarán orientación y actividades para derribar mitos y facilitar decisiones informadas durante esta etapa

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Coahuila intensificará durante esta semana las acciones de promoción y difusión de la lactancia materna en sus unidades médicas, como parte de la conmemoración que se realiza del 1 al 7 de agosto.

El objetivo es sensibilizar a la población sobre la importancia de respaldar a las personas lactantes y brindarles información que les permita tomar decisiones informadas, desde el embarazo y el parto hasta el puerperio y el regreso de la madre a sus actividades laborales.

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De acuerdo con Jesús Armando Seca Rivas, enfermero auxiliar en Salud Pública de la Jefatura de Servicios de Prestaciones Médicas, durante esta semana se desarrollarán pláticas de nutrición, espacios amigables y orientación médica para fortalecer el acompañamiento a las madres.

El personal del Seguro Social también trabajará en la eliminación de mitos relacionados con la lactancia mediante información clara y accesible, sin tecnicismos, para que las madres conozcan sus opciones y ejerzan sus decisiones con mayor seguridad.

APOYO Y ESPACIOS DIGNOS, ENTRE LOS RETOS

El IMSS señaló que la Semana Mundial de la Lactancia Materna fue establecida por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF para proteger, promover y respaldar el derecho a amamantar.

En este contexto, hizo énfasis en la necesidad de atender obstáculos como la falta de espacios dignos en los centros de trabajo, la escasez de información y la falta de respeto hacia las mujeres que amamantan en la vía pública.

$!Las unidades médicas ofrecen pláticas, espacios amigables y orientación para acompañar a las madres durante esta etapa.
Las unidades médicas ofrecen pláticas, espacios amigables y orientación para acompañar a las madres durante esta etapa.

El Seguro Social destacó que la leche materna aporta nutrientes, anticuerpos y protección inmunológica al recién nacido, además de asociarse con una menor incidencia de diversas enfermedades y un mayor desarrollo cognitivo.

Para las madres, la lactancia contribuye a una recuperación física más rápida después del parto y reduce riesgos relacionados con hemorragia posparto y depresión. A largo plazo, también disminuye las probabilidades de desarrollar algunos padecimientos, entre ellos cáncer de mama y ovario, diabetes tipo 2, hipertensión y enfermedades cardíacas.

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En las unidades médicas del IMSS también se proporcionan herramientas educativas sobre prácticas como el contacto piel con piel, el inicio temprano de la lactancia y la alimentación exclusiva con leche materna durante los primeros seis meses.

El organismo exhortó además a continuar con la lactancia hasta los dos años, de acuerdo con la orientación que se brinda en sus servicios médicos.

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