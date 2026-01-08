Refuerza Monclova su estrategia de seguridad con planeación y tecnología desde el C2

Coahuila
/ 8 enero 2026
    Refuerza Monclova su estrategia de seguridad con planeación y tecnología desde el C2
    El alcalde Carlos Villarreal encabezó la reunión de planeación en el Centro de Control y Comando (C2) de Monclova. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Carlos Villarreal encabezó una reunión de trabajo en el Centro de Control y Comando para definir los proyectos estratégicos de seguridad que se ejecutarán en 2026

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública, ampliar la presencia institucional en las colonias y mejorar la atención a los reportes ciudadanos, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezó una reunión de trabajo en el Centro de Control y Comando (C2), como parte de la planeación de los proyectos estratégicos que se implementarán durante 2026.

La reunión se desarrolló en alineación con el Modelo de Seguridad de Coahuila, que prioriza la coordinación interinstitucional, el uso estratégico de la tecnología y la participación ciudadana como ejes fundamentales para brindar mayor tranquilidad a las familias monclovenses.

TE PUEDE INTERESAR: Monclova: vandalizan cámaras del C2 en Colinas de Santiago; hay detenidos

Durante el encuentro participó Esra Ibn Cavazos, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova, con quien se definieron estrategias focalizadas por colonia para fortalecer la presencia territorial y atender de manera directa las necesidades de la población, con un enfoque preventivo y de proximidad social.

Entre los temas abordados, se revisaron proyectos prioritarios como el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y videovigilancia, el desarrollo y mejora de una aplicación para la atención de reportes ciudadanos, así como la consolidación de consejos ciudadanos y esquemas de monitoreo comunitario, orientados a una respuesta más ágil, cercana y efectiva ante situaciones de riesgo.

A la reunión asistieron el director de Seguridad Pública, Gabriel Santos; el director del C2, Jorge Garza Calvillo; el director de Servicios Primarios, Reginaldo Rodríguez; el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López; la directora de Proximidad Social, Tania Ibarra; y María José Ballesteros, directora de la Policía Violeta, quienes aportaron propuestas y diagnósticos para fortalecer la estrategia integral de seguridad.

$!La coordinación entre tecnología, proximidad social y participación ciudadana es eje central del Modelo de Seguridad de Coahuila.
La coordinación entre tecnología, proximidad social y participación ciudadana es eje central del Modelo de Seguridad de Coahuila. FOTO: CORTESÍA

En su mensaje, el alcalde Carlos Villarreal subrayó la importancia del trabajo coordinado con el Gobierno del Estado para consolidar resultados positivos en materia de seguridad. “Gracias al respaldo permanente del gobernador Manolo Jiménez Salinas, seguimos avanzando con acciones concretas que combinan tecnología, proximidad y participación ciudadana. Vamos a seguir trabajando colonia por colonia para dar mejores resultados y mayor tranquilidad a las familias”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso de mantener una coordinación estrecha con el Gobierno del Estado para construir una ciudad más segura, ordenada y competitiva, con estrategias que respondan de manera puntual a las demandas ciudadanas.

Temas


Seguridad
cámara de seguridad

Localizaciones


Monclova

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

