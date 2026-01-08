Refuerza Monclova su estrategia de seguridad con planeación y tecnología desde el C2

MONCLOVA, COAH.- Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública, ampliar la presencia institucional en las colonias y mejorar la atención a los reportes ciudadanos, el alcalde de Monclova, Carlos Villarreal, encabezó una reunión de trabajo en el Centro de Control y Comando (C2), como parte de la planeación de los proyectos estratégicos que se implementarán durante 2026.

La reunión se desarrolló en alineación con el Modelo de Seguridad de Coahuila, que prioriza la coordinación interinstitucional, el uso estratégico de la tecnología y la participación ciudadana como ejes fundamentales para brindar mayor tranquilidad a las familias monclovenses.

Durante el encuentro participó Esra Ibn Cavazos, coordinadora de Mejora Coahuila en Monclova, con quien se definieron estrategias focalizadas por colonia para fortalecer la presencia territorial y atender de manera directa las necesidades de la población, con un enfoque preventivo y de proximidad social.

Entre los temas abordados, se revisaron proyectos prioritarios como el fortalecimiento de los sistemas de monitoreo y videovigilancia, el desarrollo y mejora de una aplicación para la atención de reportes ciudadanos, así como la consolidación de consejos ciudadanos y esquemas de monitoreo comunitario, orientados a una respuesta más ágil, cercana y efectiva ante situaciones de riesgo.

A la reunión asistieron el director de Seguridad Pública, Gabriel Santos; el director del C2, Jorge Garza Calvillo; el director de Servicios Primarios, Reginaldo Rodríguez; el regidor de Seguridad Pública, Eleuterio López; la directora de Proximidad Social, Tania Ibarra; y María José Ballesteros, directora de la Policía Violeta, quienes aportaron propuestas y diagnósticos para fortalecer la estrategia integral de seguridad.