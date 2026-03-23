Refuerzan educación inclusiva en Ramos Arizpe con entrega de apoyos en el CAM No. 11

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 23 marzo 2026
    Refuerzan educación inclusiva en Ramos Arizpe con entrega de apoyos en el CAM No. 11
    Los apoyos entregados incluyeron una laptop, sillas para docentes y alumnos, y mesas plegables. CORTESÍA

El programa busca fortalecer la educación inclusiva y mejorar los entornos de aprendizaje

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, realizó la entrega número 49 del programa “En Tu Escuela Tú Eliges” en el Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 11, con el objetivo de fortalecer la educación inclusiva y mejorar las condiciones de aprendizaje para estudiantes con necesidades especiales.

Durante su intervención, el edil destacó el valor humano que caracteriza a esta comunidad educativa, subrayando el esfuerzo diario de alumnos, docentes y familias. Señaló que este tipo de instituciones representan una inspiración por la dedicación y compromiso que demuestran en su formación académica y personal.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/donan-motor-fuera-de-borda-a-proteccion-civil-y-bomberos-de-ramos-arizpe-FI19661433

“El entusiasmo por aprender, la seguridad con la que avanzan y el compromiso que muestran todos los días son profundamente inspiradores. En Ramos Arizpe trabajamos en equipo para que esto sea posible, con la convicción de brindar mejores oportunidades de desarrollo a cada estudiante”, expresó.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, informó que en esta ocasión se destinó una inversión de 50 mil pesos, beneficiando de manera directa a 70 estudiantes del plantel.

Detalló que, conforme a las necesidades planteadas por la propia institución, se entregaron diversos apoyos, entre ellos una laptop, 18 sillas para personal docente, 26 sillas para alumnos y dos mesas blancas plegables, con el propósito de mejorar las condiciones dentro de las aulas.

$!Un total de 70 estudiantes fueron beneficiados directamente, informó el Alcalde.
Un total de 70 estudiantes fueron beneficiados directamente, informó el Alcalde. CORTESÍA

En su mensaje, la directora del CAM No. 11, Luz Raquel Méndez Guzmán, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal, al considerar que este tipo de acciones impactan de manera significativa en el desarrollo educativo de las y los estudiantes.

Indicó que, además de mejorar la infraestructura escolar, estos apoyos representan un reconocimiento a la importancia de la educación inclusiva y a las necesidades específicas de su comunidad.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/ramos-arizpe-destacan-en-ejido-mesillas-beneficios-al-campo-y-espacios-publicos-FL19656605

El programa “En Tu Escuela Tú Eliges” impulsa la participación directa de las comunidades escolares en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos, permitiendo atender de manera puntual las prioridades de cada plantel.

En el evento también estuvieron presentes autoridades municipales y educativas, entre ellas Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación; Mónica Merino Sánchez, directora de Educación; Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora; Carlos Alberto Rodríguez Alcántar, director de Comunas; y San Juanita Hurtado Suárez, supervisora del CAM No. 11.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


apoyos sociales
Educación
Escuelas

Localizaciones


Coahuila
Ramos Arizpe

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sin dudas

Sin dudas
true

Cuentas alegres confunden a la Presidenta
El costo social del colapso de AHMSA

El costo social del colapso de AHMSA
Se busca mantener los cruces ferroviarios para evitar problemas de movilidad.

Tren Saltillo-Monterrey ‘va a ser una obra molesta para la ciudadanía’; trabajos durarán hasta 32 meses
Agentes federales de inmigración caminan por la Terminal 5 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy (JFK) en el distrito de Queens, Nueva York, el lunes 23 de marzo de 2026. (Foto AP/Ryan Murphy)

Tras la orden de Trump, Agentes federales del ICE son vistos en aeropuerto de Atlanta
El debut de Rivera marca un paso en el crecimiento del futbol americano femenil en Saltillo.

Alejandra Rivera inicia temporada en la WNFC; habrá watch party en Saltillo
Isla Diego García, sede de una base militar conjunta del Reino Unido y Estados Unidos, que fue intentada ser atacada por Irán.

Irán lanza misiles contra la base militar en Diego García, pero EU sigue fuera de su alcance
Robert Mueller, exdirector del FBI y fiscal especial, rinde testimonio en una audiencia de la Cámara de Representantes en 2019, donde fue cuestionado sobre su informe sobre la interferencia rusa en las elecciones de 2016.

‘Me alegro’: Trump reacciona a la muerte del exfiscal que investigó su campaña de 2016