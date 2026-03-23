Refuerzan educación inclusiva en Ramos Arizpe con entrega de apoyos en el CAM No. 11

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, encabezado por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, realizó la entrega número 49 del programa “En Tu Escuela Tú Eliges” en el Centro de Atención Múltiple (CAM) No. 11, con el objetivo de fortalecer la educación inclusiva y mejorar las condiciones de aprendizaje para estudiantes con necesidades especiales. Durante su intervención, el edil destacó el valor humano que caracteriza a esta comunidad educativa, subrayando el esfuerzo diario de alumnos, docentes y familias. Señaló que este tipo de instituciones representan una inspiración por la dedicación y compromiso que demuestran en su formación académica y personal.

“El entusiasmo por aprender, la seguridad con la que avanzan y el compromiso que muestran todos los días son profundamente inspiradores. En Ramos Arizpe trabajamos en equipo para que esto sea posible, con la convicción de brindar mejores oportunidades de desarrollo a cada estudiante”, expresó. Por su parte, el secretario de Desarrollo Social, José Humberto García Zertuche, informó que en esta ocasión se destinó una inversión de 50 mil pesos, beneficiando de manera directa a 70 estudiantes del plantel. Detalló que, conforme a las necesidades planteadas por la propia institución, se entregaron diversos apoyos, entre ellos una laptop, 18 sillas para personal docente, 26 sillas para alumnos y dos mesas blancas plegables, con el propósito de mejorar las condiciones dentro de las aulas.

En su mensaje, la directora del CAM No. 11, Luz Raquel Méndez Guzmán, agradeció el respaldo del Gobierno Municipal, al considerar que este tipo de acciones impactan de manera significativa en el desarrollo educativo de las y los estudiantes. Indicó que, además de mejorar la infraestructura escolar, estos apoyos representan un reconocimiento a la importancia de la educación inclusiva y a las necesidades específicas de su comunidad.

El programa “En Tu Escuela Tú Eliges” impulsa la participación directa de las comunidades escolares en la toma de decisiones sobre el uso de los recursos, permitiendo atender de manera puntual las prioridades de cada plantel. En el evento también estuvieron presentes autoridades municipales y educativas, entre ellas Lizbeth Ogazón Nava, regidora presidenta de la Comisión de Educación; Mónica Merino Sánchez, directora de Educación; Francisco Javier Pérez Santiago, coordinador municipal de Mejora; Carlos Alberto Rodríguez Alcántar, director de Comunas; y San Juanita Hurtado Suárez, supervisora del CAM No. 11.

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