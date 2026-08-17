Refuerzan fumigación contra dengue en Coahuila

Las brigadas sanitarias realizarán aplicación de abate y fumigación en colonias de Torreón, San Pedro de las Colonias, Francisco I. Madero, Saltillo , Piedras Negras, Acuña, Sabinas, Frontera, Castaños, Monclova y Ocampo.

La Secretaría de Salud de Coahuila intensificará durante esta semana las acciones de fumigación y control larvario en distintos sectores de la entidad, con el objetivo de prevenir la reproducción del mosquito Aedes aegypti, transmisor del dengue.

En Torreón, del 17 al 21 de agosto se aplicará abate en el fraccionamiento Ana. La fumigación se efectuará del 17 al 20 de agosto en Ana, La Merced 2, Villa Florida y Moderna.

En San Pedro de las Colonias, la aplicación de abate se realizará del 17 al 21 de agosto en la zona Centro, mientras que el 19 de agosto se fumigará en Barrio de Guadalupe.

En Francisco I. Madero, la fumigación está programada para el 21 de agosto en la colonia Fresno del Norte. La aplicación de abate se llevará a cabo los días 17, 18 y 21 de agosto en Las Vegas y la zona Centro.

En Saltillo, se aplicará abate los días 17, 18, 19 y 21 de agosto en las colonias Mirasierra y Oceanía. La fumigación se realizará el 20 de agosto en Oceanía.

En Piedras Negras, del 17 al 21 de agosto se aplicará abate en las colonias Bravo y CROC; mientras que en Acuña, durante el mismo periodo, se trabajará en la colonia 5 de Mayo.

En Sabinas, la aplicación de abate se realizará del 17 al 21 de agosto en la colonia Coahuila.

AMPLÍAN ACCIONES EN LA REGIÓN CENTRO

En Frontera, del 17 al 21 de agosto se aplicará abate en las colonias La Sierrita y Ampliación La Sierrita. Los días 17 y 18 se realizarán trabajos en Héroe de Nacozari, Occidental y Magisterio.

La fumigación en Frontera se efectuará el 19 y 20 de agosto en las colonias Aviación y Jardines de Aeropuerto.

En Castaños, las brigadas trabajarán del 17 al 21 de agosto en Santa Cecilia, Emiliano Zapata, Villas de Guadalupe y 21 de Marzo.

En Monclova, la fumigación está programada para los días 17 y 18 de agosto en los sectores Buenos Aires y Aguilar. En Ocampo, la aplicación de abate se realizará del 17 al 21 de agosto.

El calendario completo de actividades puede consultarse en la página oficial de Facebook de la Secretaría de Salud de Coahuila.

A la semana epidemiológica 31, la Secretaría de Salud federal reportó 3 casos confirmados de dengue en Coahuila. De estos, 2 fueron clasificados como Dengue con Signos de Alarma (DCSA) y uno como Dengue Grave (DG).