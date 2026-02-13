Refuerzan infraestructura eléctrica en Ramos Arizpe con apoyo de CFE

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/ 13 febrero 2026
    Refuerzan infraestructura eléctrica en Ramos Arizpe con apoyo de CFE
    El alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo una reunión con directivos de la CFE para fortalecer la infraestructura eléctrica y mejorar la atención en Ramos Arizpe. FOTO: CORTESÍA

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino y directivos de la paraestatal acuerdan fortalecer la red eléctrica y acelerar atención a fallas

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como resultado de la coordinación entre el Gobierno Municipal y la Comisión Federal de Electricidad, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo una reunión de trabajo con directivos de la paraestatal, encabezados por el superintendente Roberto Velázquez, en la que se revisaron avances en la regularización de colonias, la capacidad de la red eléctrica y los tiempos de respuesta ante reportes ciudadanos.

Durante el encuentro se informó que la CFE destinó nuevo personal operativo para Ramos Arizpe, lo que permitirá atender con mayor rapidez las fallas en el servicio eléctrico y mejorar la cobertura en todos los sectores del municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Alertan por casos sospechosos de Sarampión en secundaria de Saltillo

Asimismo, se dio a conocer que se desarrolla un proyecto de infraestructura eléctrica orientado a fortalecer el suministro en diversas colonias, con un impacto estimado en más de 2 mil personas.

IMPULSO A URBIVILLA Y COLONIAS ALEDAÑAS

Dentro de esta estrategia destaca un proyecto específico para robustecer el servicio en el sector Urbivilla, colonia que ha sido intervenida de manera integral por la actual administración municipal.

Entre las acciones realizadas se encuentra la construcción de una plaza pública con inversión superior a 4.2 millones de pesos, equipada con trotapista, cancha multifuncional, áreas verdes y alumbrado moderno.

De manera paralela, en coordinación con el Gobierno del Estado, se puso en marcha una escuela de nueva creación con aulas móviles que actualmente atiende a más de 100 niñas y niños del sector.

En materia hídrica, se fortaleció el suministro de agua potable mediante la operación del Pozo La Minerva 2, con una aportación de 17 litros por segundo, beneficiando a colonias como Urbivilla, Lomas Villasol, Cactus y Cañadas del Mirador.

DESARROLLO ORDENADO Y SERVICIOS DE CALIDAD

El Edil subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para acompañar el crecimiento del municipio con infraestructura básica suficiente y eficiente.

“En Ramos Arizpe hay trabajo y hay esfuerzo. Hoy, gracias a la suma de voluntades y a la gestión realizada con la CFE, seguimos gestionando para que el crecimiento sea con orden y con servicios básicos de calidad para todas y todos”, expresó.

En la reunión también participaron Jorge Luis Villegas, gerente comercial, y Roberto Correa, jefe del Departamento de Electrificación, quienes reiteraron el compromiso de continuar impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo ordenado del municipio y al bienestar de la comunidad.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Infraestructura
electricidad

Localizaciones


Ramos Arizpe

Organizaciones


CFE

Apolonio Alvarado

Apolonio Alvarado

Cada historia narrada por VANGUARDIA durante los últimos 45 años pasaron por el ojo y el visto bueno de Alvarado, adaptándose a los retos que ha enfrentado tanto el medio como el periodismo en general

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
EU: Amenazas a la seguridad nacional

Amenazas a la seguridad nacional
true

POLITICÓN: Pleito Scherer-Ramírez Cuevas sacude la narrativa de honestidad en el sexenio de AMLO
true

Se llamaba Pancha
Don Mario requiere de una cirugía para volver a caminar; sus vecinos invitan a la ciudadanía participar en una colecta para costear los gastos médicos.

Vecinos de Saltillo piden ayuda para operar a adulto mayor en abandono
El gobierno pagó a Ruanda 7,5 millones de dólares, más un estimado de 601.864 dólares en gastos de vuelo, para acoger a tan solo siete personas (aproximadamente 1,1 millones de dólares por persona, según el análisis del informe de los datos de gasto público y los registros de vuelo).

Gobierno de Trump pagó 32 millones de dólares a cinco países para aceptar a unos 300 deportados
Los Saraperos de Saltillo iniciaron la colocación de césped sintético en el Parque Francisco I. Madero y confirmaron la llegada de Chris Carter como refuerzo para 2026.

Saraperos inicia colocación de césped sintético en el Madero y anuncia refuerzo de poder
Una protesta contra la intervención estadounidense en Groenlandia en Nuuk, el 17 de enero de 2026.

En Múnich, los líderes europeos se preguntan si podrán volver a confiar en EU
Carlos Roberto García, alcalde esbelto y de aspecto juvenil de Mérida, fue detenido en una cita rutinaria en la oficina del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Cincinnati, fue detenido de manera abrupta, fue enviado a una cárcel del condado y amenazado con ser deportado.

En Venezuela fue alcalde, en EU fue detenido por el ICE. Ahora teme ser deportado