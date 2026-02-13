Refuerzan infraestructura eléctrica en Ramos Arizpe con apoyo de CFE

RAMOS ARIZPE, COAH.- Como resultado de la coordinación entre el Gobierno Municipal y la Comisión Federal de Electricidad, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino sostuvo una reunión de trabajo con directivos de la paraestatal, encabezados por el superintendente Roberto Velázquez, en la que se revisaron avances en la regularización de colonias, la capacidad de la red eléctrica y los tiempos de respuesta ante reportes ciudadanos.

Durante el encuentro se informó que la CFE destinó nuevo personal operativo para Ramos Arizpe, lo que permitirá atender con mayor rapidez las fallas en el servicio eléctrico y mejorar la cobertura en todos los sectores del municipio.

Asimismo, se dio a conocer que se desarrolla un proyecto de infraestructura eléctrica orientado a fortalecer el suministro en diversas colonias, con un impacto estimado en más de 2 mil personas.

IMPULSO A URBIVILLA Y COLONIAS ALEDAÑAS

Dentro de esta estrategia destaca un proyecto específico para robustecer el servicio en el sector Urbivilla, colonia que ha sido intervenida de manera integral por la actual administración municipal.

Entre las acciones realizadas se encuentra la construcción de una plaza pública con inversión superior a 4.2 millones de pesos, equipada con trotapista, cancha multifuncional, áreas verdes y alumbrado moderno.

De manera paralela, en coordinación con el Gobierno del Estado, se puso en marcha una escuela de nueva creación con aulas móviles que actualmente atiende a más de 100 niñas y niños del sector.

En materia hídrica, se fortaleció el suministro de agua potable mediante la operación del Pozo La Minerva 2, con una aportación de 17 litros por segundo, beneficiando a colonias como Urbivilla, Lomas Villasol, Cactus y Cañadas del Mirador.

DESARROLLO ORDENADO Y SERVICIOS DE CALIDAD

El Edil subrayó que estas acciones forman parte de una estrategia integral para acompañar el crecimiento del municipio con infraestructura básica suficiente y eficiente.

“En Ramos Arizpe hay trabajo y hay esfuerzo. Hoy, gracias a la suma de voluntades y a la gestión realizada con la CFE, seguimos gestionando para que el crecimiento sea con orden y con servicios básicos de calidad para todas y todos”, expresó.

En la reunión también participaron Jorge Luis Villegas, gerente comercial, y Roberto Correa, jefe del Departamento de Electrificación, quienes reiteraron el compromiso de continuar impulsando proyectos que contribuyan al desarrollo ordenado del municipio y al bienestar de la comunidad.