Coahuila
/ 10 marzo 2026
    Refuerzan rehabilitación de calles con jornadas permanentes en colonias de Ramos Arizpe
    Cuadrillas municipales realizan labores de reparación del pavimento en distintos sectores del municipio para mejorar la movilidad urbana. CORTESÍA

Brigadas municipales atienden reportes ciudadanos mediante plataforma digital que permite dar seguimiento a cada solicitud y verificar la intervención con evidencia

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó las labores de rehabilitación de la infraestructura vial mediante jornadas permanentes de reparación en distintos sectores de la ciudad, como parte de una estrategia de atención ciudadana que prioriza las solicitudes realizadas por la población.

En las últimas semanas, cuadrillas de Bacheo y Vialidad realizaron intervenciones en diversas colonias donde se detectaron deterioros en la carpeta asfáltica, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y prevenir afectaciones a automovilistas y peatones.

ATENCIÓN DIRECTA A MÚLTIPLES SECTORES

Las acciones se llevaron a cabo en colonias como El Cactus, Mirador, La Estación, Zona Centro, Torremolinos, Portal Diamante, Santa María, Analco, Jardines de Analco, Parajes de Los Pinos, Libertad, Molinos del Rey, Nogalera, Valle Poniente, Manantiales del Bosque, Privada Cactus, Manantiales y Villasol, entre otras áreas donde se reportaron daños en el pavimento.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estas labores forman parte de una política municipal orientada al mantenimiento constante de la red vial, con el propósito de garantizar traslados más seguros y eficientes.

$!La plataforma digital “Ramos atiende” permite a la población reportar afectaciones urbanas y dar seguimiento al proceso de atención.
La plataforma digital “Ramos atiende” permite a la población reportar afectaciones urbanas y dar seguimiento al proceso de atención. CORTESÍA

“El mantenimiento de nuestras calles no se detiene. Estamos atendiendo reportes que llegan al chatbot desde distintos puntos del municipio y aprovechando la tecnología para que cada solicitud ciudadana tenga seguimiento real y resultados visibles. Queremos vialidades más seguras y funcionales para todas y todos”, expresó.

TECNOLOGÍA PARA FORTALECER LA ATENCIÓN CIUDADANA

Las autoridades municipales destacaron que las solicitudes pueden realizarse a través del chatbot “Ramos atiende”, disponible mediante WhatsApp en el número 844 451 6276, herramienta que permite a la población reportar baches y otros problemas urbanos.

El sistema genera un folio para cada reporte, lo que facilita el seguimiento del caso y permite verificar su atención por parte del área correspondiente.

Además, la plataforma digital establece que los reportes solo pueden cerrarse una vez que se comprueba la intervención con evidencia fotográfica, mecanismo que fortalece la transparencia y la eficacia en la respuesta gubernamental.

