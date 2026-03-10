Refuerzan rehabilitación de calles con jornadas permanentes en colonias de Ramos Arizpe

RAMOS ARIZPE, COAH.- El Gobierno Municipal de Ramos Arizpe intensificó las labores de rehabilitación de la infraestructura vial mediante jornadas permanentes de reparación en distintos sectores de la ciudad, como parte de una estrategia de atención ciudadana que prioriza las solicitudes realizadas por la población.

En las últimas semanas, cuadrillas de Bacheo y Vialidad realizaron intervenciones en diversas colonias donde se detectaron deterioros en la carpeta asfáltica, con el objetivo de mejorar las condiciones de circulación y prevenir afectaciones a automovilistas y peatones.

TE PUEDE INTERESAR: Desciende a 200 el registro de anexos en Coahuila; Salud busca regular su operación

ATENCIÓN DIRECTA A MÚLTIPLES SECTORES

Las acciones se llevaron a cabo en colonias como El Cactus, Mirador, La Estación, Zona Centro, Torremolinos, Portal Diamante, Santa María, Analco, Jardines de Analco, Parajes de Los Pinos, Libertad, Molinos del Rey, Nogalera, Valle Poniente, Manantiales del Bosque, Privada Cactus, Manantiales y Villasol, entre otras áreas donde se reportaron daños en el pavimento.

El alcalde Tomás Gutiérrez Merino señaló que estas labores forman parte de una política municipal orientada al mantenimiento constante de la red vial, con el propósito de garantizar traslados más seguros y eficientes.