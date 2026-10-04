Van 58 casos de rickettsia y 42 defunciones en Coahuila

De acuerdo con información de la subsecretaría de Salud en Coahuila al cierre del mes de septiembre, se han registrado 58 casos confirmados de rickettsia y 42 defunciones, lo que representa una tasa de mortalidad superior al 70%.

Al cierre de septiembre, las cifras oficiales confirman un elevado nivel de mortalidad por picadura de garrapata, concentrándose la mayor incidencia en la Laguna pero afectando también a Saltillo y Ramos Arizpe.

El subsecretario de Salud estatal, Iván Moscoso, advirtió que la elevada letalidad de la enfermedad está relacionada principalmente con los diagnósticos tardíos. En muchos casos, las personas postergan la atención médica tras la aparición de los primeros síntomas o reciben tratamientos inadecuados debido a que las manifestaciones iniciales son inespecíficas y pueden confundirse con otros padecimientos.

Como consecuencia, algunos pacientes llegan a los hospitales con complicaciones graves que ponen en riesgo su vida.

Por su parte, el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, señaló que la mayor concentración de contagios se encuentra en la región Laguna. Sin embargo, la enfermedad también permanece activa en la región Sureste, donde se reportó el caso grave de un menor en la colonia Loma Linda, en Saltillo, además de contagios registrados durante el verano en Ramos Arizpe.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud capacitó a más de 300 médicos del sector público y privado para agilizar la detección temprana de la enfermedad durante las consultas. Asimismo, las autoridades implementan cercos sanitarios e inspecciones domiciliarias tras la confirmación de una defunción.

Entre los factores de riesgo identificados se encuentra la falta de cuidados adecuados para las mascotas. Los perros que entran y salen constantemente de las viviendas pueden introducir garrapatas al hogar, donde estos parásitos pueden alojarse en colchones, sillones y otros espacios, lo que incrementa el riesgo de exposición, particularmente para los niños.

SINTOMATOLOGÍA Y RECOMENDACIONES DEL IMSS

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los síntomas de la rickettsiosis pueden manifestarse entre cinco y 10 días después de la picadura de una garrapata. Entre las primeras señales se encuentran fiebre alta de aparición repentina, dolor de cabeza intenso, dolor muscular y malestar general.

Conforme avanza la enfermedad, puede aparecer una erupción cutánea con manchas rosadas que, en algunos casos, comienza en las muñecas y los tobillos y se extiende hacia el tronco.

Otros síntomas pueden incluir náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, escalofríos y pérdida del apetito.