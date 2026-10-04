Van 58 casos de rickettsia y 42 defunciones en Coahuila

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Coahuila
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    Van 58 casos de rickettsia y 42 defunciones en Coahuila
    La mayoría de casos se registran en la Región Laguna de la entidad. ESPECIAL

La ricketsia registra este año una letalidad superior al 70% en Coahuila. Observan detección tardía.

Al cierre de septiembre, las cifras oficiales confirman un elevado nivel de mortalidad por picadura de garrapata, concentrándose la mayor incidencia en la Laguna pero afectando también a Saltillo y Ramos Arizpe.

De acuerdo con información de la subsecretaría de Salud en Coahuila al cierre del mes de septiembre, se han registrado 58 casos confirmados de rickettsia y 42 defunciones, lo que representa una tasa de mortalidad superior al 70%.

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El subsecretario de Salud estatal, Iván Moscoso, advirtió que la elevada letalidad de la enfermedad está relacionada principalmente con los diagnósticos tardíos. En muchos casos, las personas postergan la atención médica tras la aparición de los primeros síntomas o reciben tratamientos inadecuados debido a que las manifestaciones iniciales son inespecíficas y pueden confundirse con otros padecimientos.

Como consecuencia, algunos pacientes llegan a los hospitales con complicaciones graves que ponen en riesgo su vida.

Por su parte, el secretario de Salud de Coahuila, Eliud Aguirre, señaló que la mayor concentración de contagios se encuentra en la región Laguna. Sin embargo, la enfermedad también permanece activa en la región Sureste, donde se reportó el caso grave de un menor en la colonia Loma Linda, en Saltillo, además de contagios registrados durante el verano en Ramos Arizpe.

Ante este panorama, la Secretaría de Salud capacitó a más de 300 médicos del sector público y privado para agilizar la detección temprana de la enfermedad durante las consultas. Asimismo, las autoridades implementan cercos sanitarios e inspecciones domiciliarias tras la confirmación de una defunción.

Entre los factores de riesgo identificados se encuentra la falta de cuidados adecuados para las mascotas. Los perros que entran y salen constantemente de las viviendas pueden introducir garrapatas al hogar, donde estos parásitos pueden alojarse en colchones, sillones y otros espacios, lo que incrementa el riesgo de exposición, particularmente para los niños.

SINTOMATOLOGÍA Y RECOMENDACIONES DEL IMSS

De acuerdo con información del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), los síntomas de la rickettsiosis pueden manifestarse entre cinco y 10 días después de la picadura de una garrapata. Entre las primeras señales se encuentran fiebre alta de aparición repentina, dolor de cabeza intenso, dolor muscular y malestar general.

Conforme avanza la enfermedad, puede aparecer una erupción cutánea con manchas rosadas que, en algunos casos, comienza en las muñecas y los tobillos y se extiende hacia el tronco.

Otros síntomas pueden incluir náuseas, vómito, dolor abdominal, diarrea, escalofríos y pérdida del apetito.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/descartan-rickettsia-en-menor-del-plantel-loma-linda-salud-coahuila-vigila-en-la-region-sureste-HO23878719

Ante el riesgo de complicaciones graves, las autoridades sanitarias recomiendan mantener limpios los patios y las viviendas, aplicar medidas de control de garrapatas, revisar periódicamente a los animales de compañía y vigilar la presencia de parásitos en los espacios donde permanecen los menores.

También es fundamental buscar atención médica inmediata ante la aparición de fiebre y otros síntomas compatibles con la enfermedad, especialmente si existe la posibilidad de exposición a garrapatas, ya que la detección y el tratamiento oportunos pueden ser determinantes para evitar desenlaces fatales.

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Lucía Pérez Paz

Lucía Pérez Paz

Licenciada en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila. Tiene once años como reportera. Ha publicado en medios locales y nacionales. En 2013, fue becaria del programa Prensa y Democracia de la Universidad Iberoamericana, campus Santa Fe. Y en 2018 obtuvo la Beca de periodismo judicial en Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad. Es integrante del Border Center for Journalists and Bloggers. En 2020 y 2021 obtuvo menciones honoríficas, en el Premio del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte.

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