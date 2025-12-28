Afecta a remesas vejez migratoria y disminución de tráfico migrante

La caída en el envío de remesas de Estados Unidos a México está relacionada, entre otros factores, con una disminución en el flujo de migrantes y con su envejecimiento, de acuerdo con un análisis del Centro de Estudios Monetarios Latinoamericanos (Cemla) publicado recientemente.

En el periodo 2015-2024, señala, el tamaño de la población mexicana inmigrante en EU se redujo en medio millón de personas, mientras que la del resto de origen latinoamericano aumentó en 4.2 millones. En tanto, indica, aumentó la antigüedad de la migración mexicana en EU y cambió su estructura de edades.

‘La mediana de edad de los migrantes mexicanos aumentó de manera significativa, se redujo el porcentaje de población en el rango de edad de mayor presencia en el mercado laboral y de mayor intensidad de envío de remesas y se incrementó el porcentaje con 55 años o más de edad, al igual que el que presentó alguna discapacidad’, apunta.

‘Al aumentar de manera significativa la participación del segmento en edad avanzada tienden a atenuarse los vínculos familiares con el país de origen’.

En 2024, detalla, el 51.3% del grupo migratorio mexicano radicaba en EU desde antes del año 2000. Por otra parte, la mediana de edad de los mexicanos en EU se elevó de 35.1 años en 2007 a 41.4 en 2015 y a 47.4 en 2024. La proporción de mayores de 55 años pasó de 12% en 2005 a 20.1% en 2015 y a 31.6% en 2024.

‘Ante la ausencia de migración mexicana neta positiva, ha ido aumentando el número absoluto y la participación en la población en edad de trabajar y en la económicamente activa del segmento con edades que implican menores tasas de participación laboral’, remarca el análisis del Cemla.

‘Se redujo el porcentaje de población en el rango de edad de mayor presencia en el mercado laboral y el de mayor intensidad de envío de remesas’.

Hay un ciclo de envío de remesas, indica, que varía con la edad del migrante mexicano.

La proporción de de migrantes mexicanos remitentes de remesas, explica, aumenta gradualmente de 66.3% en el segmento con edad de 25 años o menos hasta 75.3% en el segmento con edades de 46 a 50 años, para luego decrecer rápidamente a 46.2% en el grupo con edades de 66 años o más.

Destaca que ha ido aumentando en el grupo migratorio mexicano en EU el porcentaje de quienes cuentan con ciudadanía de ese país, lo que mejora sus posibilidades y su capacidad de enviar remesas.

‘No obstante, es probable que la ciudadanía se obtenga en una edad tardía y que la mayor estabilidad vaya acompañada de mayores responsabilidades financieras para el migrante en el país de residencia, como la compra de vivienda, además de que posibilita la reunificación familiar’, apunta.

El Cemla pronostica que el monto total de las remesas enviadas a México dejará de crecer.

‘Los cambios demográficos que en los últimos años ha registrado en Estados Unidos el grupo migratorio mexicano no son propicios para que en el margen se observe un crecimiento del ingreso de México por remesas como el registrado en años previos, particularmente considerando que a futuro la emigración hacia Estados Unidos será restrictiva’, señala.