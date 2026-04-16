¡Regresa este viernes! Productos básicos a un peso estarán disponibles con Mercadito de a Peso

Este programa social se desarrolla en coordinación entre el Gobierno del Estado, encabezado por Manolo Jiménez Salinas, y el Gobierno Municipal de Ramos Arizpe, presidido por Tomás Gutiérrez Merino.

La jornada se llevará a cabo este viernes 17 de abril en el cruce del bulevar Díaz Ordaz y Mariano Morales, en un horario de 10:00 de la mañana a 1:00 de la tarde. Para acceder al beneficio, es indispensable presentar credencial del INE que acredite la residencia en el municipio, por lo que se recomienda a los asistentes llegar con anticipación.

Con una inversión mínima de aproximadamente 140 pesos, las familias de Ramos Arizpe podrán armar una despensa que en el mercado tradicional costaría entre 800 y 900 pesos, gracias al programa “Mercadito de a Peso, Todos por Más Mejora”, donde productos básicos se ofrecen a solo un peso por pieza.

“Este mercadito se creó para ayudar a solventar la cuesta de enero y febrero, periodos en los que sabemos que la situación económica es más difícil para muchas familias”, señaló el alcalde Tomás Gutiérrez.

A pesar de las dificultades que algunos proveedores han enfrentado para mantener el abasto debido al alza en los precios, el alcalde aseguró que la meta es beneficiar a más de mil 500 personas en esta jornada, ofreciendo productos esenciales a un costo simbólico.

Destacó que alimentos como tomate, cebolla y limón, cuyo precio en el mercado puede alcanzar entre 30 y 100 pesos por kilo, se ofertan en el mercadito a un peso por pieza, lo que representa un ahorro significativo.

Gutiérrez Merino estimó que una familia puede gastar habitualmente alrededor de mil 500 pesos en estos productos, mientras que con este programa logra ahorrar hasta 800 pesos. Esta diferencia es cubierta por el municipio y mediante donaciones de aliados comerciales.

El Mercadito de a Peso opera de manera itinerante en distintas colonias, acercando a la población productos de la canasta básica como frutas, verduras y artículos esenciales, con el objetivo de generar un ahorro directo en la economía familiar.

Con este tipo de iniciativas, las autoridades buscan apoyar a los sectores más vulnerables, facilitando el acceso a alimentos a bajo costo y contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población.