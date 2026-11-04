Reiteran coordinación como clave para mantener seguridad en Coahuila

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    Reiteran coordinación como clave para mantener seguridad en Coahuila
    Autoridades estatales, federales y municipales mantienen la coordinación para blindar la entidad. Especial

Autoridades revisan estrategias y operativos realizados con miras a no bajar la guardia en este rubro

El gobernador Manolo Jiménez Salinas reiteró que la coordinación entre las instituciones de seguridad es fundamental para mantener a Coahuila como uno de los estados con mejores indicadores en la materia, durante la sesión de la Mesa de Coordinación Estatal para la Construcción de Paz y Seguridad.

En el encuentro, realizado este miércoles 4 de noviembre, se revisaron las estrategias y operativos implementados en la entidad, así como las acciones que se desplegarán durante la temporada decembrina y el programa Bienvenido Paisano, cuya aplicación está prevista desde finales de este mes hasta los primeros días de enero de 2027.

Seguridad, salud y obras públicas serán temas centrales de tercer informe de gobierno: Manolo Jiménez

También se informó que los operativos de Halloween, Día de Muertos y Rodeo Saltillo concluyeron con saldo blanco, de acuerdo con el reporte presentado ante las autoridades participantes.

Uno de los resultados destacados fue la realización de 653 cateos en lo que va de 2026, mediante los cuales se han asegurado más de una tonelada de narcóticos, 233 armas y 292 inmuebles, además de concretarse la detención de más de 388 personas.

Jiménez Salinas llamó a los integrantes de la mesa a reforzar las acciones de prevención y proximidad social, particularmente mediante la estrategia Vive Libre, Sin Drogas, que será ampliada a todas las regiones del estado para llegar a más niñas, niños, jóvenes y adolescentes.

Desde el Senado, Manolo Jiménez destaca blindaje de Coahuila

Durante la reunión también se abordó la seguridad vial en la carretera federal 57, específicamente en el tramo de Los Chorros, con la participación de representantes de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

$!Durante la reunión de seguridad se destacó las acciones contra la delincuencia como son los 653 cateos.
Durante la reunión de seguridad se destacó las acciones contra la delincuencia como son los 653 cateos. Especial

Al respecto, se informó que las acciones se concentran en tres ejes: prevención de accidentes, fortalecimiento de los protocolos de reacción inmediata y reactivación de las gestiones para concretar el proyecto de rectificación del tramo, considerado la solución de fondo para mejorar la seguridad en esa vía.

Demuestran resultados que cumplimos en seguridad: Manolo Jiménez

El mandatario estatal dio la bienvenida al general Miguel Ángel Aguirre, comandante de la XI Región Militar, quien se incorporó a los trabajos de coordinación, y agradeció la participación de las instituciones de los tres órdenes de Gobierno.

Jiménez Salinas pidió mantener el trabajo conjunto para preservar las condiciones de orden y paz en Coahuila y garantizar la seguridad de las familias en las distintas regiones de la entidad.

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