    Reportan baja en la colocación laboral de migrantes en Coahuila
    La autoridad estatal recurre a una bolsa nacional de empleo que amplía el rango de oportunidades disponibles. FOTO: VANGUARDIA/ ARCHIVO

La autoridad estatal ofrece la bolsa nacional de empleo a repatriados para facilitar su reubicación en sus estados de origen

Nazira Zogbi, encargada de la autoridad estatal en materia laboral, reportó una baja en la colocación laboral de personas migrantes y repatriadas en Coahuila. No obstante, la funcionaria destacó la operación de un módulo de atención permanente en el albergue federal.

Este módulo está instalado por las autoridades laborales para ofrecer apoyo y seguimiento laboral a los connacionales que llegan al estado en situación de repatriación.

La encargada del instituto detalló que el servicio es ininterrumpido. “Nosotros tenemos presencia en el albergue que está instalada una barrocita, que es un albergue que instaló la autoridad federal”, señaló Zogbi.

Precisó que el módulo se mantiene “de manera permanente 24/7” para atender específicamente a las personas migrantes. El objetivo es vincular a los repatriados con opciones de trabajo.

Para ello, se recurre a una bolsa nacional de empleo que amplía el rango de oportunidades disponibles. Zogbi aseveró que las vacantes se ofrecen “no solamente aquí en el estado, sino como hay una bolsa nacional precisamente para ellas”.

La autoridad estatal busca reubicar a las personas si desean regresar a sus lugares de origen. La vinculación se realiza directamente al Servicio Nacional de Empleo de origen.

La funcionaria estatal informó que el programa ha brindado atención y orientación a un universo aproximado de 1,500 personas hasta la fecha.

