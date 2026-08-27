Reportan constantes cortes de agua en el Centro Histórico de Saltillo

Los informes se han originado de vecinos residentes de calles como General Cepeda, Miguel Hidalgo y Nicolás Bravo entre los límites de De la Fuente y Simón Bolívar.

Vecinos de diversas calles del Centro Histórico de Saltillo , reportaron que en las últimas semanas, la suspensión del servicio de agua distribuido por la paramunicipal Aguas de Saltillo, se ha vuelto cada vez más constante.

De acuerdo con los vecinos, la última situación registrada fue a finales de la semana pasada, cuando desde el viernes 21 de agosto, recibieron en sus tinacos y llaves de paso la última gota de agua, para que el servicio se volviera a reactivar hasta la noche del martes 25.

Ante la falta de agua y el no avistamiento del servicio, una de las vecinas de la calle Nicolás Bravo, reportó la situación ante la paramunicipal, y aunque no se le informó exactamente cuando se reactivaría el servicio, sí le manifestaron que el cese del mismo se debía a una situación emergente.

“Lo que a mí me dijo el operador de Aguas de Saltillo es que no hay agua por los bajos niveles de agua en los depósitos (...) Ha estado lloviendo en todos lados, por eso no comprendo cuando nos dicen que hay bajos niveles. No sé si se estará desviando el agua a otro lado”, dijo la vecina quien prefirió dejar su nombre en el anonimato.

A la par de esta vecina, otro de los vecinos de la calle Miguel Hidalgo y De la Fuente, manifestó que fue aproximadamente hace dos meses, cuando por primera vez, después de más de una década de habitar su vivienda, su tinaco se vació por completo dejándolo sin agua por completo y sin previo aviso.

"Yo me di cuenta el mismo martes por la tarde que no había agua, pero no es común que el tinaco se vacíe. Siempre que suspenden el servicio, el agua dura para los siguientes días. Esto quiere decir que el servicio tenía suspendido ya desde varios días antes, por lo menos cinco o seis días", dijo.

Al respecto, la paramunicipal fue consultada, y advirtió que la problemática se trataba de un problema puntual que afectó la distribución de agua en la zona.