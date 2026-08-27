Reportan constantes cortes de agua en el Centro Histórico de Saltillo

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    Reportan constantes cortes de agua en el Centro Histórico de Saltillo
    Vecinos señalan que las interrupciones se han presentado de manera recurrente y sin previo aviso. ESPECIAL

Una de las últimas suspensiones se prolongó desde el viernes 21 hasta la noche del martes 25 de agosto

Vecinos de diversas calles del Centro Histórico de Saltillo, reportaron que en las últimas semanas, la suspensión del servicio de agua distribuido por la paramunicipal Aguas de Saltillo, se ha vuelto cada vez más constante.

Los informes se han originado de vecinos residentes de calles como General Cepeda, Miguel Hidalgo y Nicolás Bravo entre los límites de De la Fuente y Simón Bolívar.

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De acuerdo con los vecinos, la última situación registrada fue a finales de la semana pasada, cuando desde el viernes 21 de agosto, recibieron en sus tinacos y llaves de paso la última gota de agua, para que el servicio se volviera a reactivar hasta la noche del martes 25.

Ante la falta de agua y el no avistamiento del servicio, una de las vecinas de la calle Nicolás Bravo, reportó la situación ante la paramunicipal, y aunque no se le informó exactamente cuando se reactivaría el servicio, sí le manifestaron que el cese del mismo se debía a una situación emergente.

“Lo que a mí me dijo el operador de Aguas de Saltillo es que no hay agua por los bajos niveles de agua en los depósitos (...) Ha estado lloviendo en todos lados, por eso no comprendo cuando nos dicen que hay bajos niveles. No sé si se estará desviando el agua a otro lado”, dijo la vecina quien prefirió dejar su nombre en el anonimato.

A la par de esta vecina, otro de los vecinos de la calle Miguel Hidalgo y De la Fuente, manifestó que fue aproximadamente hace dos meses, cuando por primera vez, después de más de una década de habitar su vivienda, su tinaco se vació por completo dejándolo sin agua por completo y sin previo aviso.

"Yo me di cuenta el mismo martes por la tarde que no había agua, pero no es común que el tinaco se vacíe. Siempre que suspenden el servicio, el agua dura para los siguientes días. Esto quiere decir que el servicio tenía suspendido ya desde varios días antes, por lo menos cinco o seis días", dijo.

Al respecto, la paramunicipal fue consultada, y advirtió que la problemática se trataba de un problema puntual que afectó la distribución de agua en la zona.

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“Las causas fueron trabajos en reparación de fugas y obstrucciones comunes en la red, así como una incidencia en uno de nuestros depósitos, que requirieron el cierre de válvulas y provocaron un retraso en la disponibilidad del servicio”, dijo.

“Todas estas incidencias ya han sido resueltas. Aunque el servicio se está normalizando gradualmente, continuamos brindando apoyo mediante el suministro de pipas a los domicilios que lo soliciten a través de nuestra línea de atención telefónica 073”, señaló.

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Armando Ríos

Armando Ríos

Ha publicado en medios nacionales e internacionales desde 2012 cubriendo principalmente temas relacionados con los derechos humanos, la justicia, la transparencia y la democracia. Ha colaborado para agencias internacionales como AFP y EFE y nacionales como SinEmbargo y El Financiero.

Estudió Periodismo en la CDMX y formó parte de la tercera generación del Diplomado de Periodismo y Comunicación para la Justicia de la UNAM. En 2018 fue seleccionado por la OMCT para cubrir la última sesión del Comité contra la Tortura en la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas, en Ginebra, Suiza.

Cuenta con el Premio Estatal de Periodismo del 2017 y 2022, y una mención honorífica por reportaje de investigación en el 2021 por el International Center for Journaalists y el Border Hub.

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