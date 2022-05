Reportan nuevo caso sospechoso de hepatitis aguda infantil en Coahuila; descartan el anterior

En Coahuila se reporta el segundo caso de hepatitis aguda infantil, así lo confirmó el secretario de salud, Roberto Bernal Gómez, durante la reunión del Subcomité COVID-19 en La Laguna. El funcionario señaló que hasta el momento, en la entidad se han reportado dos casos sospechosos, siendo descartado el primero de ellos la semana pasada tras los estudios pertinentes al menor de 15 años de edad.

El nuevo caso sospechoso al igual que el anterior, se registra en Saltillo; se trata de una niña de 11 años de edad que permanece hospitalizada en la Clínica Número 1 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Saltillo. El estado de salud de la menor se reporta como estable y en análisis para determinar si se trata o no de este virus.

“Hay otro caso aquí en Coahuila que está en estudio... Está en el Seguro, en la Clínica 1 de Saltillo, pero no está comprobado, estamos realizando las pruebas necesarias y se enviaron muestras al INDRE, para descartar todos los virus relacionados que provocan la hepatitis”, indicó.

LEER MÁS: Muere niño de tres años sospechoso de hepatitis aguda infantil en Hidalgo

En este sentido, explicó que para definir este tipo de hepatitis, primero es necesario “analizar el cuadro clínico e investigar todos los virus conocidos causantes de hepatitis y tienen que salir negativos; primero el niño que presenta los síntomas es un caso sospechoso, probable es el que le realizan todos los estudios y salen negativos, estamos en la primera fase”, refirió frente al nuevo sospechoso.

Bernal Gómez señaló que existen en el mundo 650 casos de los cuales el 75% han atacado a menores de cinco años de edad hacia abajo y se caracterizan por la inflamación del hígado, la ictericia, Qué es la pigmentación amarilla de la piel como la fatiga con más fiebre y de ellos el 80% a requerido hospitalización; solo a 14 de los contagiados en todo el mundo se les ha realizado un trasplante hepático.

No obstante, subrayó que hasta el momento no existe evidencia científica que relacione este virus de origen desconocido con el COVID-19, pues hasta donde se ha estudiado, la hepatitis puede ser causada por drogas, por alcohol, por genética o virus diversos, no sabemos si tiene relación con COVID”, dijo.

“Cualquier niño de menos de cinco años que se contagian hay que vigilarlos, la inflamación del hígado puede ser por muchas causas”, refirió respecto a la hospitalización de la menor que permanece en la Clínica 1 del IMSS de Saltillo.

RELACIONADO: Piden expertos de Coahuila cuidarse de la hepatitis aguda infantil