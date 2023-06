Reportan volcadura e incendio de pipa en Mina, Nuevo León; afecta circulación hacia Coahuila

Un carril de circulación de la carretera Monclova, en dirección hacia el vecino estado de Coahuila, fue cerrado debido a la volcadura e incendio de un pipa, en Mina, Nuevo León.

Protección Civil del estado informó que atendió un reporte del incendio de una pipa que transportaba gasolina, la madrugada de este domingo.

Al arribo de las unidades de PCNL confirmaron que un autotanque se encontraba volcado y consumido en su totalidad.

En el sitio ya se encontraban elementos de Protección Civil de Mina e Hidalgo realizando las labores de enfriamiento de la unidad la cual al parecer transportaba derivados de petróleo.

La dependencia estatal informó que no fue posible ver la razón social del vehículo. En el sitio no se reportaron personas lesionadas y el conductor ya no se encontraba en el sitio, por lo que se presume que tras el percance huyó.

El accidente vial ocasionó la afectación de algunas líneas de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), además de que se cerró un carril de la vía en su circulación hacia Coahuila.