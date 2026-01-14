Rescatan a senderista que sufrió accidente en la Sierra de la Marta, en Arteaga; cayó al tomarse una ‘selfie’ (video)

Coahuila
/ 14 enero 2026
    Rescatan a senderista que sufrió accidente en la Sierra de la Marta, en Arteaga; cayó al tomarse una ‘selfie’ (video)
    Elementos de Protección Civil y Bomberos de Arteaga ascienden con equipo especializado hacia la zona donde se encuentra la senderista lesionada. FOTO: CORTESÍA

Yésica Roby fue localizada en la cresta de la montaña

ARTEAGA, COAH.- Por aproximadamente dos horas, personal de Protección Civil y Bomberos de Arteaga llevaron a cabo un operativo de rescate para auxiliar a la senderista Yésica Roby Martínez Estrada, de 26 años de edad, quien sufrió una lesión mientras se encontraba en una zona montañosa de difícil acceso en la Sierra de la Marta.

El incidente se registró en el Cañón de San Antonio de las Alazanas, rumbo a Mesa de las Tablas, un sector caracterizado por su altitud y complejidad geográfica, lo que ha dificultado tanto el ascenso como el descenso del personal de emergencia y del equipo especializado.

De acuerdo con el reporte oficial, la joven se localiza prácticamente en la cima de la montaña. Hasta ese punto, elementos de rescate ascienden con equipo de primeros auxilios, material de inmovilización y una camilla, con el objetivo de brindarle atención inmediata en el lugar y estabilizarla antes de iniciar el traslado.

$!Las unidades de emergencia permanecieron en el punto conocido como La Moneda, base de operaciones del operativo de auxilio.
Las unidades de emergencia permanecieron en el punto conocido como La Moneda, base de operaciones del operativo de auxilio. FOTO: CORTESÍA

En la parte baja del cerro, las unidades de Protección Civil y Bomberos se concentran en el punto conocido como La Moneda, que funciona como base de operaciones para la coordinación del despliegue y la recepción de la paciente. Desde ese sitio, al menos dos unidades de rescate lograron ascender hacia la ubicación de la senderista y mantienen comunicación constante con el personal en tierra.

Las autoridades informaron fue aproximadamente a las 19:00 horas se llevó a cabo el descenso de la joven.

CAYÓ AL INTENTAR TOMARSE UNA ‘SELFIE’

La senderista manifestó que, al tomarse fotografías sobre una roca, resbaló y sufrió un golpe en la extremidad inferior izquierda. Tras la valoración prehospitalaria se determinó probable fractura de fémur distal y contractura de cuádriceps.

La paciente recibió las primeras atenciones en el lugar por lo que fue trasladada para su atención definitiva, bajo protocolos establecidos para este tipo de incidentes en zonas de difícil acceso.

La intervención estuvo a cargo de los elementos Natán Gámez, Cristian Torres, Omar Santana y Alberto Agüero.

