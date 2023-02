Luego de que el Tribunal Electoral del Estado de Coahuila retornó la jurisprudencia que establece dos curules asignadas para la representación de grupos vulnerables en el Congreso de Coahuila, el presidente de la organización San Aelredo manifestó que los detalles de esta nueva determinación nuevamente pone en riesgo la representación de la comunidad LGBTTTIQA+ y vuelve a dejar fuera de la contienda de mayoría relativa.

Fue el sábado pasado, cuando el TEEC resolvió esta determinación que permite la asignación de las curules, a partir de un juicio promovido por el PVEM.

Esta resolución es consecuencia de la definición de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, los cuales ordenaron dejar sin efectos la reforma electoral del año pasado para que se aplique la reviviscencia del código anterior, y con este se rija el proceso electoral en marcha.

El Tribunal Electoral, dado lo avanzado del proceso electoral, resolvió seguir los precedentes de la Sala Superior del TEPJF que ordenan establecer acciones afirmativas a las minorías para asegurar una democracia incluyente.

En ese sentido, el Tribunal Electoral estableció reglas para asegurar la paridad en la conformación del Congreso, así como la obligación de incluir un cupo a grupos vulnerables, tales como: adultos mayores, jóvenes, víctimas de lesa humanidad, comunidad LGTBIQA+, periodistas y defensores, entre otros.

Al respecto de la resolución del Tribunal Electoral del Estado de Coahuila, Noé Ruiz Malacara dijo que sorprendía el discurso que dio el magistrado presidente, Sergio Díaz Rendón, puesto que la determinación, de cierta manera, vuelve a invisibilizar al no solicitar que los grupos vulnerables puedan ser considerados, no solo para las curules plurinominales, sino también para las curules por elección de la población.

“Algo que llama la atención es que piensa o cree que como somos minoría, no tenemos oportunidad de participar en mayoría relativa; es decir, los partidos políticos no se pueden arriesgar a tener a alguien de los grupos vulnerables al frente de un distrito”, expresó.

“Eso me llamó la atención porque dijo: van a tener dos espacios plurinominales si así lo deciden los partidos y ellos decidirán si ocupar más. Esto quiere decir que como sociedad no hemos avanzado porque no se invita a la intención del voto para un grupo vulnerable”, dijo Ruiz Malacara.

Además, recordó que son nueve los grupos vulnerables, incluyendo a los adultos mayores, a quienes ya se les ha contemplado en las curules sin necesidad de que hubiera una legislatura para reafirmar su participación.

“Es decir, ahí otra vez la población LGBTIQA+ corre un riesgo nuevamente de ser invisibilizada. La obligación del TEEC a mi ver era decirle a los partidos que tenían que postular, tanto en plurinominal como de mayoría relativa, a gente de población LGBTIQA+, Pueblos Originarios y personas con discapacidad, que son los que reconoce la Corte”, manifestó Ruiz Malacara.

Noé Ruiz advirtió que, al menos hasta ahora, no se tienen registros de alguna persona que abiertamente ya haya sido considerada para participar en la contienda por alguna curul en ninguna de las dos vías de asignación, y dijo que durante en la primera parte, los partidos políticos en la entidad solo se centraron en la elección para elegir al nuevo Gobernador.

“Pero esperemos que realmente surta efecto y que los partidos políticos no hagan una simulación y que volvamos a quedar igual”, aseveró.