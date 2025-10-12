Respalda IP el programa ‘Con obra tras obra, Ramos se transforma’ de Ramos Arizpe
Coinciden en que el plan de infraestructura fortalece la competitividad, la inversión y el bienestar social en el municipio
Representantes del sector empresarial e industrial de la región reiteraron su respaldo al programa “Con obra tras obra, Ramos se transforma”, presentado recientemente por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al considerar que esta estrategia integral consolida el desarrollo urbano, social y económico de Ramos Arizpe.
El plan, respaldado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, contempla una inversión de 147 millones de pesos en obras de infraestructura estratégica que impulsarán el cierre de año con acciones visibles en todo el municipio. Los líderes empresariales coincidieron en que se trata de una propuesta de gobierno moderna, responsable y con visión de futuro, enfocada en elevar la calidad de vida de las familias, fortalecer la competitividad local y crear condiciones propicias para la inversión y el empleo.
El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, reconoció que el programa representa beneficios tangibles para el desarrollo económico y la competitividad industrial del municipio.
“Desde la perspectiva industrial, este esfuerzo fortalece tres elementos clave: la conectividad, la competitividad y la certeza en el desarrollo”, señaló Reveles Márquez.
Explicó que las inversiones en infraestructura vial, accesos industriales, transporte y servicios urbanos mejoran la movilidad de los trabajadores, reducen tiempos logísticos y elevan la eficiencia operativa de las empresas instaladas en la región.
Asimismo, destacó que el mejoramiento del entorno urbano e industrial incrementa la capacidad de Ramos Arizpe para atraer nuevas inversiones y retener las ya existentes, lo que genera estabilidad económica y empleos de calidad.
“La certeza en el desarrollo de la infraestructura eleva la competitividad frente a otras entidades del país. Este programa proyecta a Ramos hacia el futuro, permitiendo una planeación integral que garantice un crecimiento sostenible y equilibrado, con beneficios tanto para los empresarios como para los trabajadores y los ciudadanos”, subrayó el dirigente industrial.
Crecimiento industrial
Por su parte, el presidente de la Asociación de Industriales y Empresarios de Ramos Arizpe (AIERA), Diego Gándara Cavazos, destacó la apertura y cercanía del alcalde Tomás Gutiérrez con el sector productivo, así como la relevancia del programa “Con obra tras obra” para acompañar el crecimiento acelerado de la zona industrial.
“El sector industrial reconoce la apertura y el diálogo que ha mantenido el alcalde. Este programa apoya el desarrollo de infraestructura para propiciar condiciones óptimas para el crecimiento de la comunidad industrial”, afirmó Gándara Cavazos.
El representante empresarial señaló que el ritmo de expansión de la zona industrial de Ramos Arizpe demanda una planeación coordinada entre el gobierno municipal y el sector privado, a fin de garantizar que el desarrollo avance con orden, eficiencia y visión a largo plazo.
“Reconocemos al equipo del alcalde, que mantiene comunicación constante con áreas clave como Fomento Económico, Desarrollo Urbano y Seguridad. Desde la AIERA continuaremos apoyando y colaborando con el gobierno para tener un municipio más competitivo y a la altura de las necesidades del sector”, puntualizó.
Los representantes empresariales coincidieron en que el programa municipal no solo mejora la infraestructura, sino que también fortalece la confianza y la colaboración público-privada, elementos fundamentales para mantener el dinamismo económico que distingue a Ramos Arizpe como uno de los polos industriales más importantes del norte del país.