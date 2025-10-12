Respalda IP el programa ‘Con obra tras obra, Ramos se transforma’ de Ramos Arizpe

Representantes del sector empresarial e industrial de la región reiteraron su respaldo al programa “Con obra tras obra, Ramos se transforma”, presentado recientemente por el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, al considerar que esta estrategia integral consolida el desarrollo urbano, social y económico de Ramos Arizpe.

El plan, respaldado por el gobernador Manolo Jiménez Salinas, contempla una inversión de 147 millones de pesos en obras de infraestructura estratégica que impulsarán el cierre de año con acciones visibles en todo el municipio. Los líderes empresariales coincidieron en que se trata de una propuesta de gobierno moderna, responsable y con visión de futuro, enfocada en elevar la calidad de vida de las familias, fortalecer la competitividad local y crear condiciones propicias para la inversión y el empleo.

TE PUEDE INTERESAR: Ramos Arizpe fortalece salud pública con clínicas; cada una atendería hasta 13 mil personas

El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (CANACINTRA) Coahuila Sureste, Arturo Reveles Márquez, reconoció que el programa representa beneficios tangibles para el desarrollo económico y la competitividad industrial del municipio.

“Desde la perspectiva industrial, este esfuerzo fortalece tres elementos clave: la conectividad, la competitividad y la certeza en el desarrollo”, señaló Reveles Márquez.

Explicó que las inversiones en infraestructura vial, accesos industriales, transporte y servicios urbanos mejoran la movilidad de los trabajadores, reducen tiempos logísticos y elevan la eficiencia operativa de las empresas instaladas en la región.