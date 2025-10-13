Respaldan ciudadanos y rector de UTC el C2 de Ramos Arizpe

Con el objetivo de fortalecer la seguridad pública, la prevención del delito y la atención ciudadana, este jueves se inauguró en Ramos Arizpe el nuevo Centro de Control y Comando (C2), una infraestructura que incorpora tecnología de punta, incluyendo videovigilancia, inteligencia artificial y conexión directa con el C4 del Gobierno del Estado.

La comunidad ramosarizpense expresó su respaldo al proyecto, destacando que permitirá dar seguimiento en tiempo real a situaciones que ocurran en el municipio, reforzando la capacidad de respuesta de las corporaciones y ofreciendo mayor confianza a familias, empresas y centros educativos. El C2 cuenta con un moderno Centro de Monitoreo, videowall, cámaras de última generación y sistema de bodycams, lo que garantiza una vigilancia integral y eficiente.

Desde el ámbito académico, la obra fue recibida con entusiasmo. Alma Aleida López Barrón, rectora de la Universidad Politécnica de Ramos Arizpe, enfatizó la importancia de la seguridad dentro y fuera de los planteles:

“Es de suma importancia, tenemos que estar al pendiente de nuestros jóvenes en todos los sentidos. Tener esta seguridad es un apoyo directo a nuestra comunidad estudiantil; en la universidad contamos con protocolos, cámaras y vigilancia interna, y que ahora esto se replique desde el exterior duplica la seguridad de nuestros jóvenes. Estamos con toda la disposición de sumarnos, con esfuerzos y voluntades”, expresó.

Por su parte, Sergio Guadarrama Cortez, rector de la Universidad Tecnológica de Coahuila, destacó la visión regional que representa el nuevo sistema:

“Este sistema de videovigilancia y prevención influye de manera positiva en Ramos Arizpe y coloca a la región sureste como una de las más seguras del país, algo que ha caracterizado al gobierno de Manolo Jiménez Salinas. La comunidad universitaria lo recibe con beneplácito, porque brinda seguridad a nuestras alumnas y alumnos que llegan temprano o se retiran tarde. Además, el hecho de que esté conectado con las corporaciones del estado garantiza una respuesta inmediata ante cualquier eventualidad”.

Los ciudadanos también manifestaron su aprobación y confianza en la nueva infraestructura. María Guadalupe Cedillo, vecina de la colonia Fide Velázquez, señaló que:

“La operación del C2 brinda mayor confianza a las familias, sobre todo a quienes vivimos en sectores con muchos jóvenes; sabemos que estaremos más protegidos y eso mejora nuestra calidad de vida”.

De igual forma, María de Lourdes Chaparro, del fraccionamiento Real El Valle, destacó que:

“La vigilancia constante es fundamental; con este sistema, las autoridades podrán atender de manera más rápida y oportuna cualquier situación, lo que nos da tranquilidad y certeza”.

La inauguración estuvo encabezada por el gobernador Manolo Jiménez Salinas y el alcalde Tomás Gutiérrez Merino, con una inversión superior a los 17 millones de pesos. El C2 se integra a la red estatal de seguridad, consolidando un modelo que une gobierno, instituciones educativas y sociedad en un mismo propósito: construir una ciudad más segura, moderna y humana.

Ramos Arizpe reafirma así su compromiso con la innovación, la coordinación y la protección de la ciudadanía, consolidando una infraestructura que busca garantizar entornos más tranquilos, ordenados y confiables para todos.