Reúne Alumbrada a familias en el Mirador de San Francisco en Monclova

En un ambiente de tradición y convivencia familiar, el Gobierno Municipal de Monclova realizó la tradicional Alumbrada en el Mirador de San Francisco, como parte del Festival Flores y Calaveras 2026, para honrar la memoria de los seres queridos y mantener vivas las costumbres mexicanas. El alcalde Carlos Villarreal encabezó la actividad, que reunió a familias monclovenses en torno a las expresiones culturales del Día de Muertos. El evento se llevó a cabo en coordinación con el gobernador Manolo Jiménez Salinas, como parte del trabajo conjunto para acercar la cultura a la población y fortalecer las tradiciones que forman parte de la identidad del municipio.

Durante la jornada, estudiantes de Prepa ICC presentaron un espectáculo artístico y cultural, mientras que la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) instaló un altar de muertos. Además, los asistentes recorrieron el Mercadito Emprendedor, donde conocieron los productos y propuestas de comerciantes locales. “Con la Alumbrada rendimos homenaje a nuestros seres queridos y mantenemos viva su memoria a través de nuestras tradiciones. Estos espacios nos permiten reunirnos en familia, recordar con cariño a quienes dejaron una huella en nuestras vidas y transmitir a las nuevas generaciones el orgullo por nuestra cultura y nuestras raíces mexicanas”, expresó el alcalde.

El Festival Flores y Calaveras 2026 continuará con actividades abiertas al público. El 29 de octubre se realizará la Alumbrada en el Mirador Guerrero; el 30 de octubre tendrá lugar el desfile en el Centro Histórico, y el 2 de noviembre se llevará a cabo la Alumbrada en el Panteón Guadalupe.

Con estas actividades, el Gobierno Municipal busca fortalecer la colaboración con el Gobierno del Estado, las instituciones educativas y la comunidad, además de ofrecer espacios de encuentro y convivencia para las familias de Monclova.