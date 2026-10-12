Reúne Ramos Arizpe a agrupaciones de cinco países en encuentro folklórico

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Coahuila
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    Reúne Ramos Arizpe a agrupaciones de cinco países en encuentro folklórico
    Agrupaciones de Argentina, Colombia, El Salvador, Chile y México participaron en el 11º Encuentro Internacional Folklórico NA-IN, celebrado en el Teatro de la Ciudad de Ramos Arizpe. CORTESÍA

Bailarines nacionales y extranjeros compartieron vestuarios, ritmos y expresiones artísticas en una jornada dedicada a la diversidad cultura

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe fue sede del 11º Encuentro Internacional Folklórico NA-IN, una jornada de música, danza y tradiciones que reunió a agrupaciones de Argentina, Colombia, El Salvador, Chile y México en el Teatro de la Ciudad.

El evento, realizado este domingo, estuvo dedicado a la maestra Brenda Edith Vega Zambrano y convirtió el escenario en un espacio de intercambio cultural, con presentaciones que mostraron la diversidad de ritmos, vestuarios y expresiones artísticas de distintas regiones.

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La programación incluyó a Latido Pampeano, de Argentina; Soul Dance Colombia; Maquilishuat, de El Salvador, y Sin Fronteras, de Chile, además de la Academia Artística Abilant, también de Colombia.

Por México participaron el Ballet Folklórico Axkan, de Monterrey, Nuevo León; la compañía internacional Maseua, de San Judas Tadeo, y agrupaciones de Saltillo y Ramos Arizpe, entre ellas representantes de la Casa de la Cultura Municipal.

$!La danza, los vestuarios y la música tradicional de distintos países formaron parte de la programación del encuentro dedicado a la maestra Brenda Edith Vega Zambrano.
La danza, los vestuarios y la música tradicional de distintos países formaron parte de la programación del encuentro dedicado a la maestra Brenda Edith Vega Zambrano. CORTESÍA

LA DANZA COMO VÍNCULO ENTRE CULTURAS

Durante el encuentro, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de generar espacios para la difusión artística y el acercamiento de las nuevas generaciones a las tradiciones de México y otros países.

Señaló que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer la identidad cultural, fomentar la convivencia familiar y ofrecer a niñas, niños y jóvenes oportunidades para desarrollar su talento mediante la danza.

$!El evento reunió a compañías internacionales y agrupaciones de la región para compartir expresiones del folclor latinoamericano.
El evento reunió a compañías internacionales y agrupaciones de la región para compartir expresiones del folclor latinoamericano. CORTESÍA

“La cultura une y nos permite conocer nuestras raíces y también valorar las tradiciones de otros pueblos. En Ramos Arizpe queremos que el arte siga teniendo espacios para crecer, que nuestros niños y jóvenes encuentren en la danza una oportunidad para desarrollar su talento y que las familias disfruten de espectáculos que fortalecen nuestra identidad y convivencia”, expresó.

El encuentro permitió compartir manifestaciones del folklor latinoamericano y acercar al público a las costumbres de las comunidades representadas, mediante la participación de bailarines de distintas generaciones.

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