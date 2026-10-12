Reúne Ramos Arizpe a agrupaciones de cinco países en encuentro folklórico

RAMOS ARIZPE, COAH.- Ramos Arizpe fue sede del 11º Encuentro Internacional Folklórico NA-IN, una jornada de música, danza y tradiciones que reunió a agrupaciones de Argentina, Colombia, El Salvador, Chile y México en el Teatro de la Ciudad. El evento, realizado este domingo, estuvo dedicado a la maestra Brenda Edith Vega Zambrano y convirtió el escenario en un espacio de intercambio cultural, con presentaciones que mostraron la diversidad de ritmos, vestuarios y expresiones artísticas de distintas regiones.

La programación incluyó a Latido Pampeano, de Argentina; Soul Dance Colombia; Maquilishuat, de El Salvador, y Sin Fronteras, de Chile, además de la Academia Artística Abilant, también de Colombia. Por México participaron el Ballet Folklórico Axkan, de Monterrey, Nuevo León; la compañía internacional Maseua, de San Judas Tadeo, y agrupaciones de Saltillo y Ramos Arizpe, entre ellas representantes de la Casa de la Cultura Municipal.

LA DANZA COMO VÍNCULO ENTRE CULTURAS Durante el encuentro, el alcalde Tomás Gutiérrez Merino destacó la importancia de generar espacios para la difusión artística y el acercamiento de las nuevas generaciones a las tradiciones de México y otros países. Señaló que este tipo de actividades contribuyen a fortalecer la identidad cultural, fomentar la convivencia familiar y ofrecer a niñas, niños y jóvenes oportunidades para desarrollar su talento mediante la danza.

“La cultura une y nos permite conocer nuestras raíces y también valorar las tradiciones de otros pueblos. En Ramos Arizpe queremos que el arte siga teniendo espacios para crecer, que nuestros niños y jóvenes encuentren en la danza una oportunidad para desarrollar su talento y que las familias disfruten de espectáculos que fortalecen nuestra identidad y convivencia”, expresó. El encuentro permitió compartir manifestaciones del folklor latinoamericano y acercar al público a las costumbres de las comunidades representadas, mediante la participación de bailarines de distintas generaciones.

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