Reunirá a 82 jóvenes la final de ‘Vive libre sin drogas’, en Saltillo

Tras recorrer las 5 regiones de Coahuila, convocar a cerca de 2 mil participantes y llevar mensajes preventivos a los 38 municipios, el concurso estatal de talentos “Vive libre sin drogas” celebrará su final este martes 13 de octubre en Saltillo, con la participación de 82 jóvenes. El encuentro se realizará a partir de las 16:00 horas en el Teatro de la Ciudad “Fernando Soler”, con entrada gratuita para las familias y el público en general.

Liliana Salinas Valdés, presidenta honoraria del DIF Coahuila, invitó a la ciudadanía a acompañar a los finalistas, quienes representarán a sus municipios mediante presentaciones artísticas enfocadas en la prevención de las adicciones y la promoción de estilos de vida saludables. “Quiero invitar a todas las familias y a toda la sociedad coahuilense a que nos acompañen en esta gran final. Vamos a celebrar el talento, los sueños y el esfuerzo de 82 jóvenes que nos demostrarán que cuando les damos espacios para expresarse, crecer y creer en ellos mismos, pueden llegar muy lejos”, expresó.

La funcionaria señaló que este tipo de iniciativas busca ofrecer a niñas, niños y jóvenes espacios para desarrollar sus capacidades, fortalecer su autoestima y encontrar alternativas positivas para su crecimiento. CANTO Y DANZA COMO HERRAMIENTAS DE PREVENCIÓN Durante las etapas regionales, las y los concursantes participaron en las categorías de Danza infantil, Danza juvenil, Canto infantil y Canto juvenil, con propuestas que utilizaron el arte para transmitir mensajes sobre la prevención de las adicciones, el cuidado de la salud mental y la adopción de hábitos saludables. La convocatoria reunió a participantes de los 38 municipios. Tras las eliminatorias regionales, fueron seleccionados 82 finalistas provenientes de Parras, Saltillo, Ramos Arizpe, Matamoros, Francisco I. Madero, Torreón, Frontera, San Buenaventura, Castaños, Nadadores, Monclova, Múzquiz, Sabinas, Nava, Piedras Negras y Villa Unión.

Además de las presentaciones artísticas, el certamen incluyó actividades comunitarias documentadas en video, entre ellas acciones de convivencia, difusión de información preventiva, activaciones en espacios públicos y apoyo a personas en situación de vulnerabilidad. Con ello, el concurso amplió su alcance más allá de la competencia, al involucrar a las y los participantes en actividades que buscan generar conciencia y promover cambios positivos en sus comunidades. OTORGARÁN PREMIOS A LOS FINALISTAS Como reconocimiento al desempeño y la dedicación de los concursantes, el certamen entregará premios económicos a quienes obtengan los primeros lugares. Primer lugar: 30 mil pesos. Segundo lugar: 20 mil pesos. Premio del público: 10 mil pesos.

Este último galardón se definirá mediante una dinámica de “likes” en la página oficial del DIF Coahuila, con la que familiares, amistades y ciudadanía podrán respaldar a sus participantes favoritos. El organismo estatal señaló que, mediante “Vive libre sin drogas”, busca fortalecer la creatividad, la convivencia y la participación comunitaria de niñas, niños y jóvenes, al tiempo que promueve el arte, la cultura y el deporte como alternativas para construir proyectos de vida saludables.