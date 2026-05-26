Revisan álamos antiguos en Arteaga tras caída de árbol centenario

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    Revisan álamos antiguos en Arteaga tras caída de árbol centenario
    Autoridades iniciaron revisiones en la acequia de Arteaga tras la caída de un álamo centenario. MANUEL RODRÍGUEZ

Ecología y Protección Civil realizarán estudios y podas preventivas en la acequia de la cabecera municipal para evitar riesgos durante la temporada de lluvias

La caída de un álamo centenario registrada este fin de semana cerca de la iglesia de la cabecera municipal de Arteaga encendió las alertas entre las autoridades, que ya iniciaron revisiones en las zonas arboladas más antiguas para prevenir accidentes.

La alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores informó que el colapso del ejemplar ocurrió tras las lluvias y fuertes vientos registrados recientemente en la región, por lo que se mantendrá vigilancia permanente ante el pronóstico de más precipitaciones.

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“Los álamos de la acequia se están derrumbando. Sí hablamos de árboles muy antiguos. Esto derivado también de las lluvias y los fuertes vientos que tuvimos; hubo ramas que colapsaron la semana pasada”, explicó.

La edil lamentó la pérdida del árbol, al señalar que se trataba de un ejemplar histórico para la comunidad y que pasarán décadas antes de volver a tener árboles de ese tamaño en la zona.

Indicó que actualmente las acciones se enfocan en reducir riesgos para la población mediante podas y talas preventivas recomendadas por Protección Civil.

$!Personal municipal removió el árbol y las ramas que bloquearon la vialidad tras el colapso del álamo centenario en la cabecera de Arteaga.
Personal municipal removió el árbol y las ramas que bloquearon la vialidad tras el colapso del álamo centenario en la cabecera de Arteaga. MANUEL RODRÍGUEZ

“Por recomendaciones de Protección Civil se van a talar y ya se estuvieron talando algunas ramas. El álamo centenario que se cayó cerca de la iglesia fue algo lamentable. Estamos muy al pendiente para evitar que haya un riesgo”, comentó.

Sánchez Flores detalló que cualquier intervención se realiza bajo criterios técnicos y con la participación conjunta de Ecología y Protección Civil, a fin de evitar retirar árboles que todavía puedan conservarse.

“Están trabajando en conjunto Ecología y Protección Civil. Una vez que se determina talar un álamo es porque ya intervinieron los dos departamentos y se hicieron los estudios correspondientes para evitar talar árboles que todavía tengan vida”, concluyó.

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Manuel Rodríguez

Manuel Rodríguez

Ha realizado reportajes para empresas nacionales e internacionales en diversas plataformas multimedia como Univisión, TV Azteca y Televisa. Generador de contenido en temas locales y estatales diversos; investigador de historias urbanas y de vida. Ganador de múltiples premios estatales de periodismo, así como de la Universidad Autónoma de Coahuila. Egresado de la Universidad Americana del Noreste.

Instagram: disruptive_mx

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