Rinde protesta Mario Alberto Valdés como director de la Facultad de Medicina de la UAdeC

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    Rinde protesta Mario Alberto Valdés como director de la Facultad de Medicina de la UAdeC
    El nuevo director fue exhortado a encabezar una administración cercana, incluyente, transparente y abierta al diálogo. CORTESÍA

El rector Octavio Pimentel Martínez encabezó la toma de protesta en el Centro Audiovisual Universitario

El rector de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Octavio Pimentel Martínez, tomó protesta al doctor Mario Alberto Valdés Dávila como nuevo director de la Facultad de Medicina Unidad Sureste, para el periodo 2026-2029.

La ceremonia se realizó en el Centro Audiovisual Universitario, con la asistencia del secretario de Salud de Coahuila, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, en representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, así como de la coordinadora de la Unidad Sureste, Kerena Hernández Martínez, y el director de Salud Pública Municipal, Roberto Cárdenas Zavala.

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También estuvieron presentes integrantes del Consejo Directivo del plantel, funcionarios universitarios, directivos de escuelas y facultades, docentes y estudiantes.

Durante su mensaje, el rector Octavio Pimentel Martínez destacó la importancia de respetar la democracia universitaria y reconocer la decisión de estudiantes y docentes, por lo que llamó a mantener el diálogo una vez concluido el proceso electoral, dejar atrás las diferencias y trabajar en equipo por el desarrollo de la Facultad.

Asimismo, exhortó al nuevo director a encabezar una gestión cercana, incluyente, transparente y abierta a todas las voces. Refrendó el respaldo de Rectoría para impulsar la acreditación de los programas educativos, fortalecer la formación académica y generar mejores oportunidades para los estudiantes.

$!Mario Alberto Valdés Dávila rindió protesta como director para el periodo 2026-2029.
Mario Alberto Valdés Dávila rindió protesta como director para el periodo 2026-2029. CORTESÍA

Por su parte, el secretario de Salud, Eliud Felipe Aguirre Vázquez, reconoció a la Facultad de Medicina de la UAdeC como una institución fundamental para el desarrollo de Coahuila y una aliada estratégica en la formación de profesionales de la salud.

Reiteró la disposición de la dependencia estatal para mantener la colaboración con la Universidad y trabajar conjuntamente en el fortalecimiento de la educación médica y los servicios de salud.

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Al asumir la dirección, Mario Alberto Valdés Dávila agradeció la confianza de la comunidad universitaria y expresó su compromiso de fortalecer el prestigio y la calidad académica de la Facultad de Medicina.

Señaló que su gestión estará caracterizada por la cercanía, el diálogo, la participación y el trabajo en unidad, con los estudiantes como prioridad.

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Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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