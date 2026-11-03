Rinde protesta Ugarit Hamar como director del Instituto de Ciencias y Humanidades de la UAdeC

En el Aula Magna “José María Fraustro Siller” del Campus Poniente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Ugarit Hamar Guajardo Chávez rindió protesta como director del Instituto de Ciencias y Humanidades para el periodo 2026-2029. Durante su mensaje, el nuevo director agradeció a la comunidad universitaria por la confianza depositada en él y reconoció la participación de estudiantes, docentes y trabajadores en el proceso electoral, el cual, dijo, estuvo marcado por el respeto, los valores personales y el compromiso con el bienestar colectivo.

Señaló que, más allá de ganar o perder una elección, lo importante fue mantenerse fiel a los principios, actuar con honestidad y contribuir al desarrollo de la comunidad universitaria, al destacar el orgullo de pertenecer a una institución que promueve la autonomía, la libertad de pensamiento y la participación democrática. Guajardo Chávez subrayó que la democracia universitaria se construye mediante la libertad de expresión, la escucha de distintas opiniones, el respeto a las decisiones colectivas y la disposición de anteponer el bien común a los intereses personales. Asimismo, destacó que la participación de tres candidatos permitió a la comunidad elegir libremente a quien consideró la mejor opción para encabezar el Instituto. Por su parte, el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, felicitó al nuevo director y reconoció el trabajo que ha realizado al frente de la institución. También convocó a estudiantes, docentes y directivos a dejar atrás las campañas electorales y sumar esfuerzos para continuar fortaleciendo la formación académica de las y los jóvenes.

Destacó que la Universidad tiene la responsabilidad de proporcionar herramientas y acompañamiento a sus estudiantes para que puedan construir sus proyectos de vida y contribuir a transformar positivamente la sociedad. Finalmente, Pimentel Martínez reiteró el respaldo de Rectoría a la nueva administración e hizo un llamado a trabajar con unidad, respeto y responsabilidad en beneficio del Instituto de Ciencias y Humanidades, al que reconoció como uno de los bachilleratos de investigación más sólidos, comprometido con la excelencia educativa y el bienestar estudiantil.

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