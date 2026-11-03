Rinde protesta Ugarit Hamar como director del Instituto de Ciencias y Humanidades de la UAdeC

+ Seguir en Seguir en Google
Coahuila
/
    Rinde protesta Ugarit Hamar como director del Instituto de Ciencias y Humanidades de la UAdeC
    El nuevo director agradeció a la comunidad universitaria por la confianza y participación durante el proceso electoral. CORTESÍA

La toma de protesta se realizó en el Aula Magna ‘José María Fraustro Siller’ del Campus Poniente

En el Aula Magna “José María Fraustro Siller” del Campus Poniente de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), Ugarit Hamar Guajardo Chávez rindió protesta como director del Instituto de Ciencias y Humanidades para el periodo 2026-2029.

Durante su mensaje, el nuevo director agradeció a la comunidad universitaria por la confianza depositada en él y reconoció la participación de estudiantes, docentes y trabajadores en el proceso electoral, el cual, dijo, estuvo marcado por el respeto, los valores personales y el compromiso con el bienestar colectivo.

Retrata Germán Siller las tradiciones del Día de Muertos en Saltillo

Señaló que, más allá de ganar o perder una elección, lo importante fue mantenerse fiel a los principios, actuar con honestidad y contribuir al desarrollo de la comunidad universitaria, al destacar el orgullo de pertenecer a una institución que promueve la autonomía, la libertad de pensamiento y la participación democrática.

Guajardo Chávez subrayó que la democracia universitaria se construye mediante la libertad de expresión, la escucha de distintas opiniones, el respeto a las decisiones colectivas y la disposición de anteponer el bien común a los intereses personales.

Asimismo, destacó que la participación de tres candidatos permitió a la comunidad elegir libremente a quien consideró la mejor opción para encabezar el Instituto.

Por su parte, el rector de la UAdeC, Octavio Pimentel Martínez, felicitó al nuevo director y reconoció el trabajo que ha realizado al frente de la institución. También convocó a estudiantes, docentes y directivos a dejar atrás las campañas electorales y sumar esfuerzos para continuar fortaleciendo la formación académica de las y los jóvenes.

Saltillo: Premia UAdeC nueve recetas que rescatan la memoria culinaria familiar

Destacó que la Universidad tiene la responsabilidad de proporcionar herramientas y acompañamiento a sus estudiantes para que puedan construir sus proyectos de vida y contribuir a transformar positivamente la sociedad.

Finalmente, Pimentel Martínez reiteró el respaldo de Rectoría a la nueva administración e hizo un llamado a trabajar con unidad, respeto y responsabilidad en beneficio del Instituto de Ciencias y Humanidades, al que reconoció como uno de los bachilleratos de investigación más sólidos, comprometido con la excelencia educativa y el bienestar estudiantil.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Educación
Universidades

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Rehén de Trump

Rehén de Trump
true

Falla Infonavit. Opera como “banco” y abandona su objeto primordial
true

POLITICÓN: Ania Sánchez, principal obstáculo para resolver el conflicto del Tec Saltillo
La CFE mantiene en alerta a más de 3 mil trabajadores para atender posibles daños en la infraestructura eléctrica por el frente frío 4.

Alista CFE operativo ante frente frío 4; prevén vientos de 50 km/h y temperaturas de cero grados en Coahuila
Una madre de familia denunció en redes sociales la presunta presencia de agujas en dulces recolectados durante Halloween.

Alertan por presuntas agujas en dulces entregados durante Halloween en Saltillo
Renato Paiva deberá recurrir a sus futbolistas juveniles en las últimas dos jornadas para alcanzar los mil 170 minutos exigidos.

Santos Laguna sigue sin cumplir la regla de menores en el Apertura 2026
El presidente declaró el lunes que no tenía prisa por reanudar los ataques militares contra Irán, pero advirtió que Estados Unidos le dará a Irán “un buen escarmiento” pronto si la última ronda de conversaciones de paz no da frutos.

Trump califica el conflicto con Irán de ‘guerra blanda’ e insiste en que EU tiene la sartén por el mango de cara a las elecciones
Trump calificó la ayuda de aproximadamente 4 mil millones de dólares como “el mejor argumento que tienen estos lunáticos de la izquierda”.

Trump afirma que EU pondrá fin a los 4 mil millones de dólares en ayuda anual a Israel