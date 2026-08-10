Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, alerta por fraude con páginas falsas para tramitar pasaportes

El diputado federal Rubén Moreira Valdez exhortó a diversas dependencias del Gobierno Federal a reforzar las acciones de prevención, investigación y combate contra sitios de internet apócrifos que suplantan la identidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) y otras instituciones públicas para defraudar a personas que buscan tramitar su pasaporte. A través de un punto de acuerdo presentado ante la Comisión Permanente, el legislador del PRI planteó establecer una estrategia integral frente a esta modalidad de fraude digital, que se aprovecha de la confianza de los ciudadanos en las instituciones para captar datos personales y recursos económicos. El exgobernador de Coahuila explicó que los defraudadores recurren a anuncios patrocinados en motores de búsqueda para colocar páginas falsas entre los primeros resultados cuando los usuarios ingresan términos como “citas para pasaporte”, “cita SRE” o “pasaporte mexicano”.

Al acceder a esos portales, los usuarios encuentran diseños que imitan la imagen institucional de la Cancillería, incluidos logotipos, colores y otros elementos gráficos, lo que genera la percepción de estar frente a una plataforma legítima. Durante el supuesto procedimiento, los responsables solicitan información personal como la CURP y otros datos de identificación. Posteriormente, exigen pagos mediante transferencias electrónicas (SPEI) a cuentas bancarias particulares bajo el argumento de completar el trámite. Los sitios incluso incorporan mecanismos de validación simulados y aparentes garantías de reembolso para reforzar la percepción de autenticidad y reducir las sospechas de quienes realizan la gestión. EL ENGAÑO CONTINÚA TRAS EL PAGO El coordinador parlamentario del PRI advirtió que el problema no concluye cuando la víctima identifica el fraude, debido a que los portales pueden mantenerse activos y continuar captando nuevos usuarios incluso después de que son reportados. Ante esta situación, planteó que la Secretaría de Relaciones Exteriores fortalezca las campañas permanentes de información y prevención, con indicaciones claras sobre los canales autorizados para programar citas y efectuar pagos relacionados con pasaportes y otros servicios consulares.

También solicitó a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones reforzar, en coordinación con las dependencias federales, los mecanismos de autenticación, verificación e identificación de las plataformas oficiales del Gobierno de México. A la Fiscalía General de la República pidió intensificar las investigaciones para ubicar y llevar ante la justicia a las personas físicas o morales responsables de operar páginas que suplanten la identidad de instituciones federales con fines de fraude. PIDEN VIGILANCIA PERMANENTE DEL CIBERESPACIO El legislador coahuilense llamó además a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y a la Guardia Nacional a fortalecer el monitoreo permanente del ciberespacio para detectar oportunamente los portales utilizados para cometer este tipo de delitos. Moreira Valdez consideró que esta modalidad representa un riesgo particularmente grave porque las víctimas no pretenden adquirir productos, contratar servicios privados o realizar inversiones, sino acceder a un servicio proporcionado por el Estado mexicano. Finalmente, sostuvo que la confianza en los servicios digitales gubernamentales no depende únicamente de contar con plataformas tecnológicas eficientes, sino también de la capacidad de las instituciones para proteger a la población frente a la suplantación de identidad y los delitos cibernéticos.