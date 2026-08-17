Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, alerta por restricciones a la libertad de expresión

México atraviesa un momento preocupante en materia de libertades, particularmente de expresión, prensa y derecho a la información, ante la desaparición de medios de comunicación, las agresiones contra periodistas, la elaboración de listas de personas consideradas incómodas para el gobierno y los intentos por acotar la labor de los comunicadores, afirmó el diputado federal Rubén Moreira Valdez. Durante su participación en el foro “Diálogo Legislativo: Libertad editorial, regulación y derechos de las audiencias”, realizado con integrantes de la Cámara de la Industria de la Radio y Televisión, el legislador priista por Coahuila, cuestionó la manera en que se pretende avanzar en la regulación de los medios y señaló que el proyecto ha generado observaciones y cuestionamientos entre distintos sectores.

“Alguien dijo prohibido prohibir, y creo que ahora se está prohibiendo muchas cosas”, manifestó Moreira Valdez, quien también criticó la presunta elaboración de listas de personas consideradas incómodas para el gobierno. CUESTIONA EL PROCESO PARA REGULAR A LOS MEDIOS El coordinador parlamentario sostuvo que organizaciones, periodistas y representantes de medios han expresado objeciones respecto a las disposiciones que se pretenden aprobar. Cuestionó además que los foros y parlamentos abiertos no siempre se traduzcan en la incorporación de las opiniones de especialistas al momento de elaborar las propuestas, por lo que reclamó que no se hayan construido consensos con todos los sectores involucrados en materia de comunicación antes de emitir los lineamientos. “Me hubiera gustado que ese primer documento se construyera de esa manera y que el punto de partida fuera, en todo caso, lo que académicos, expertos, medios de comunicación, periodistas, hubieran ya acordado y no que sucediera al final de ese proceso”, sostuvo. El exgobernador de Coahuila también expresó preocupación por la situación que, afirmó, se vive en estados como Campeche, donde prácticamente han desaparecido algunos medios de comunicación, se han cerrado televisoras y la prensa escrita ha dejado de operar, mientras algunos portales continúan trabajando con dificultades.

Moreira Valdez señaló que una situación similar ocurre en Colima y consideró que estos casos son una muestra de que existe un problema que debe ser atendido a nivel nacional. SEÑALA RIESGOS PARA PERIODISTAS El legislador también expuso las condiciones que, dijo, enfrentan periodistas en Oaxaca, Veracruz, Guerrero y Puebla, entidades donde se han registrado asesinatos de comunicadores y, según señaló, investigaciones que no siempre permiten esclarecer los hechos. Agregó que en algunos estados se han impulsado listas para identificar a periodistas y, según su señalamiento, para discriminar a quienes mantienen una postura crítica.

En el caso de Campeche, afirmó que incluso existe un periodista que enfrenta la presencia de un censor que determina qué puede decir y qué no. Moreira Valdez mencionó además presuntos encarcelamientos, amenazas y denuncias de carácter civil contra periodistas, acciones que, aseguró, buscan afectar su patrimonio. A ello sumó la actuación de jueces que, según su denuncia, se prestan a censurar o prohibir determinadas menciones. El diputado federal advirtió también sobre la aparición de tres listas de personajes considerados incómodos para el gobierno, en las que, afirmó, figuran algunos legisladores. “Creo que lo que no quieren es que la gente hable y creo que no son izquierda”, sostuvo.

RECLAMA DERECHO DE RÉPLICA Durante su intervención, Moreira Valdez expuso también el litigio que mantiene desde hace un año para obtener el derecho de responder a señalamientos realizados durante la llamada “mañanera”. El legislador señaló que ese espacio se realiza con recursos públicos y se transmite por instrucciones del gobierno a través de los canales 11, 14 y 22, además de difundirse los contenidos expresados durante las conferencias sin que, a su juicio, exista un mecanismo equivalente de réplica. Finalmente, reiteró que las opiniones y aportaciones de especialistas, periodistas, académicos y representantes de los medios serán fundamentales para el debate legislativo. Consideró que la experiencia de estos sectores debe ser escuchada y tomada en cuenta antes de avanzar en cualquier regulación relacionada con la libertad editorial, los medios de comunicación y los derechos de las audiencias.