Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, pide frenar reformas que ‘amenazan la libertad de expresión’

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    Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, pide frenar reformas que ‘amenazan la libertad de expresión’
    Rubén Moreira Valdez pidió devolver a comisiones las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial para abrir la discusión a los sectores involucrados. CORTESÍA

El diputado plantea un parlamento abierto y excepciones legales para proteger el trabajo periodístico, la sátira y la crítica política

El diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez, pidió suspender la discusión de las reformas al Código Penal Federal y a la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial, al advertir que su redacción podría dar lugar a sanciones penales por el uso de memes, caricaturas y expresiones satíricas dirigidas a criticar al gobierno.

Desde la tribuna de la Cámara de Diputados, el coordinador de la bancada del PRI solicitó devolver el dictamen a comisiones y convocar a un parlamento abierto para escuchar a periodistas, caricaturistas, moneros, editorialistas y ciudadanos que pudieran verse afectados por las disposiciones.

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Moreira cuestionó que, ocho años después de que se popularizara la frase “prohibido prohibir”, se impulse una reforma que, desde su perspectiva, podría restringir el humor, la crítica y la divergencia de ideas.

El legislador advirtió que el uso, la reproducción o la imitación de símbolos, emblemas y logotipos de instituciones gubernamentales en caricaturas o contenidos satíricos podría tener consecuencias penales. Sostuvo que la reducción de las sanciones propuestas no resuelve el problema de fondo, pues, a su juicio, el texto legal no garantiza suficientemente la protección de la libertad de expresión.

También cuestionó la técnica legislativa utilizada por la mayoría parlamentaria y recordó que, durante la reciente reforma a la Ley Federal del Derecho de Autor, se habrían duplicado disposiciones, incluso con sanciones diferentes, lo que podría generar confusión en la aplicación de la norma.

“Si ustedes hubieran leído lo que estaban votando, no lo hubieran votado”, expresó al criticar el procedimiento legislativo.

PROPONE EXCEPCIONES PARA PROTEGER LA SÁTIRA Y LA CRÍTICA

Como alternativa, Moreira planteó incorporar de manera explícita una excepción para evitar que se configure un delito cuando el uso, la reproducción, la imitación o la incorporación de símbolos y emblemas se realice con fines periodísticos, informativos, educativos, artísticos, humorísticos, paródicos, satíricos, de crítica u opinión.

El diputado sostuvo que bastaría agregar cuatro renglones al proyecto para brindar certeza jurídica a quienes utilizan estos recursos como parte de su trabajo o expresión pública. Anunció, además, que el PRI presentaría una reserva para incorporar esta protección durante la discusión.

El coordinador priista señaló que las declaraciones del Ejecutivo federal sobre la intención de no aplicar la norma contra expresiones de esta naturaleza no sustituyen la necesidad de establecer excepciones expresas en la legislación.

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Advirtió que, sin esa precisión, la interpretación y aplicación de las disposiciones podría generar incertidumbre para quienes recurren a la sátira, la caricatura o el humor para abordar asuntos públicos.

Finalmente, Moreira responsabilizó a la mayoría legislativa de las consecuencias que, según su postura, podría tener la aprobación de la reforma sin consultar a los sectores involucrados ni establecer garantías suficientes para el ejercicio de la libertad de expresión.

“Pasarán ustedes a la historia como aquellos que cercenaron la libertad de expresión”, enfatizó.

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