Rubén Moreira, diputado federal por Coahuila, pide reforzar combate a extorsión tras récord de víctimas en la última década

La propuesta fue presentada por el diputado federal Rubén Moreira Valdez y está dirigida a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para que coordine estrategias de prevención, atención y combate con las autoridades de las 32 entidades federativas.

La Comisión Permanente admitió un punto de acuerdo para solicitar a las autoridades federales y estatales que refuercen las acciones contra la extorsión en México, luego de que en 2025 se reportaran 11 mil 081 víctimas, la cifra anual más alta de la última década.

El exhorto plantea concentrar esfuerzos en las regiones con mayor incidencia de extorsiones y fortalecer los mecanismos de atención para las personas afectadas.

La Comisión Permanente también pidió a las fiscalías generales del país mejorar sus capacidades para investigar y perseguir penalmente este delito.

De acuerdo con cifras citadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, las denuncias por extorsión aumentaron de 8 mil 734 en 2019 a 10 mil 227 durante 2024, un incremento cercano al 17 por ciento.

Moreira señaló que los registros oficiales no reflejan la totalidad de los casos debido a que numerosas víctimas evitan denunciar por miedo a represalias, desconfianza en las autoridades o percepción de impunidad.

El legislador también citó la Encuesta Nacional de Victimización de Empresas 2024, elaborada por el INEGI, que ubica a la inseguridad y la delincuencia entre los principales obstáculos para la actividad económica.