Rubén Moreira, diputado por Coahuila, acusa intento de captura institucional con reformas de Morena

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    Rubén Moreira, diputado por Coahuila, acusa intento de captura institucional con reformas de Morena
    Rubén Moreira aseguró que el PRI votará contra las reformas judicial y electoral impulsadas por Morena. CORTESÍA

PRI rechaza cambios constitucionales y advierte riesgos de manipulación electoral y concentración de poder

El coordinador parlamentario del PRI en la Cámara de Diputados, Rubén Moreira Valdez, anunció que su bancada votará en contra de las reformas judicial y electoral promovidas por Morena, al considerar que representan una amenaza para la democracia, la división de poderes y la autonomía de las entidades federativas.

El exgobernador de Coahuila señaló que las iniciativas contienen contradicciones constitucionales, vacíos jurídicos y mecanismos que, afirmó, buscan ampliar el control político del oficialismo sobre los procesos electorales y el sistema de justicia.

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Moreira Valdez denunció que Morena pretende modificar el Artículo 35 de la Constitución para permitir que la revocación de mandato se realice de manera concurrente con las elecciones federales y estatales de 2027, lo que, sostuvo, abriría la puerta a nuevas estrategias de propaganda gubernamental durante las campañas.

“Le quieren ver la cara incluso a sus aliados. Buscan convertir nuevamente las elecciones en ejercicios de promoción política desde el poder”, advirtió.

Respecto a la reforma judicial, el exgobernador de Coahuila afirmó que el modelo planteado no garantiza una verdadera elección ciudadana de jueces y magistrados, ya que el poder político conservaría control sobre parte de las postulaciones.

Además, acusó que el proyecto presenta inconsistencias entre los artículos 94 y 97 constitucionales relacionadas con la renovación del Poder Judicial y la elección de la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

“El texto está mal construido, tiene antinomias constitucionales y vulnera el equilibrio entre poderes”, expresó.

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PROPUESTA CENTRALISTA

El priista también criticó el carácter centralista de la propuesta, al considerar que obliga a los estados a sujetarse estrictamente al esquema federal, reduciendo márgenes de autonomía en materia judicial.

Sostuvo que la iniciativa no fortalece la profesionalización de jueces y magistrados, ya que no contempla como requisito indispensable una certificación emitida por la Escuela Nacional de Formación Judicial.

“El objetivo no es mejorar la impartición de justicia; el objetivo es controlar a los jueces”, acusó.

Moreira cuestionó además la negativa de Morena para eliminar prácticas ilegales como los llamados “acordeones” o guías de votación que, afirmó, son utilizadas para inducir el sufragio de manera masiva.

En materia electoral, insistió en que el principal desafío para la democracia mexicana continúa siendo la infiltración del crimen organizado en campañas y gobiernos locales.

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“El verdadero riesgo no son fantasmas inventados ni observadores extranjeros; el verdadero riesgo es el crimen organizado amenazando candidatos y capturando territorios”, enfatizó.

Entre las propuestas impulsadas por el PRI para combatir la violencia electoral, mencionó la suspensión de elecciones en casos de homicidios o secuestros de candidaturas, la creación de una fiscalía especializada en delitos electorales vinculados al crimen organizado, así como retirar el registro a partidos infiltrados por grupos criminales.

También planteó la creación de mapas nacionales de riesgo electoral, fortalecer la observación internacional y prohibir expresamente actos de apología del delito durante campañas políticas.

Finalmente, Andrés Manuel López Obrador fue señalado por Moreira como responsable de haber enviado, con la estrategia de “abrazos, no balazos”, un mensaje de permisividad hacia los grupos criminales.

“El país necesita elecciones libres, no procesos condicionados por el miedo, el dinero ilegal o el control territorial del crimen organizado”, concluyó.

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