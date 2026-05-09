Rubén Moreira, diputado por Coahuila, pide reforzar vigilancia en carreteras de Puebla

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    Rubén Moreira, diputado por Coahuila, pide reforzar vigilancia en carreteras de Puebla
    Rubén Moreira presentó un exhorto para reforzar la seguridad en carreteras y vialidades estratégicas de Puebla. CORTESÍA

Propone mayor presencia policial y respuesta inmediata ante ataques con “ponchallantas” en vialidades de alta circulación

Con el objetivo de prevenir delitos y fortalecer la seguridad de los automovilistas, el diputado federal por Coahuila, Rubén Moreira Valdez presentó un punto de acuerdo para exhortar a autoridades federales, estatales y municipales a reforzar la vigilancia en carreteras y vialidades estratégicas de Puebla.

La propuesta solicita a la Guardia Nacional, a la Secretaría de Seguridad Pública de Puebla y a corporaciones municipales incrementar su presencia operativa y establecer mecanismos de reacción inmediata ante situaciones de riesgo en tramos de alta circulación.

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El legislador priista explicó que la iniciativa surge luego de los hechos ocurridos el pasado 15 de marzo en el Periférico Ecológico de Puebla, donde al menos 15 vehículos resultaron afectados por artefactos punzocortantes conocidos como “ponchallantas”.

La situación obligó a varios conductores a detenerse, exponiéndolos a posibles robos y agresiones.

Moreira Valdez señaló que este método ha sido identificado en distintas regiones del país como una estrategia utilizada por grupos delictivos para inmovilizar vehículos y cometer asaltos con violencia.

Además, recordó que existen antecedentes similares en la misma zona. Durante 2023 y 2024 se reportaron daños a automóviles provocados por objetos metálicos sobre la vialidad, mientras que en enero de 2025 se registraron asaltos en la autopista Atlixco–Puebla bajo un esquema parecido.

En ese hecho, al menos ocho personas fueron despojadas de sus pertenencias después de verse obligadas a detener la marcha de sus vehículos.

El diputado coahuilense advirtió que la inseguridad en carreteras continúa siendo una de las principales preocupaciones ciudadanas. De acuerdo con datos de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana del Inegi, más del 60 por ciento de la población se siente insegura en carreteras y espacios públicos.

“No podemos permitir que las carreteras se conviertan en territorios controlados por la delincuencia o espacios donde la seguridad sea la excepción”, expresó el legislador al insistir en la obligación del Estado de garantizar la integridad y libertad de tránsito de la población.

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