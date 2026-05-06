Autopistas: si son inseguras, entonces son más caras

El supuesto anterior, sin embargo, solamente resulta cierto si las inversiones que se destinan a obras de infraestructura tienen como propósito incidir en indicadores concretos, relacionados con la competitividad, y la observación sistemática de estos arroja como resultado una mejoría.

Las obras de infraestructura, lo sabemos bien, resultan indispensables para mejorar la competitividad de las regiones y del país entero. Invertir en ellas es indispensable para garantizar que la economía crezca de forma consistente y, con ello, se genere bienestar para la población.

¿De qué indicadores hablamos? En el caso de la infraestructura carretera, los primeros que nos vienen a la mente son los tiempos de traslado y el flujo vehicular. Invertir en más y mejores carreteras tiene justo ese propósito, porque la mejoría de tales indicadores está directamente relacionada con el comercio y el turismo, por sólo mencionar dos aspectos relevantes de la economía.

Pero no son solamente las variables relativas a la economía las que importan cuando se diseña y pone en práctica un proyecto carretero. Una variable adicional, de gran relevancia, es la seguridad.

El comentario viene al caso a propósito del reporte que publicamos en esta edición, relativo al hecho de que el tramo carretero conocido como Los Chorros, que forma parte de la ruta La Carbonera–Puerto México, sigue siendo uno de alta peligrosidad, y que ello ocurre a pesar de que se trata de un camino de cuota y de que el peaje que se cobra por su uso se ha incrementado de forma importante en los últimos años.

De acuerdo con datos que obran en las publicaciones periodísticas de VANGUARDIA, en dicho tramo carretero se han registrado cientos de accidentes viales y han perdido la vida casi medio centenar de personas entre 2018 y el día de hoy.

Los siniestros que han cobrado tal número de vidas, lo sabemos todos, se deben a que el diseño de la ruta, pese a que ha sido “intervenido” en diversas ocasiones para suavizar sus curvas y mejorar el peralte, sigue siendo uno que no resulta el más adecuado en términos de seguridad.

Pero incluso con el diseño que actualmente tiene, el tramo podría ser menos peligroso si se instalaran filtros de vigilancia que impidan la circulación de conductores cansados, bajo el influjo del alcohol y/o las drogas, así como de unidades en malas condiciones mecánicas.